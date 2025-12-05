想與美中保持等距 歐洲人不信川普又怕俄開戰

根據一項針對歐洲九國的最新民調，高達五成一民眾認為未來幾年俄羅斯對本國發動戰爭的風險「高」或「非常高」。圖為今年九月底俄軍一架T-95戰略轟炸機在一架蘇愷-35戰機的伴飛下，穿越美國阿拉斯加防空識別區，美軍出動F-16戰機進行監控。（美聯社）

根據法國國際事務期刊「大洲」（Le Grand Continent）四日公布的兩項大型民調顯示，多數歐洲民眾既不願在美中兩大強權間選邊站，又對與俄羅斯爆發直接軍事衝突的風險深感憂慮，同時也普遍不信任美國總統川普。

由法國民調機構「Eurobazooka」進行的第一份民調顯示，在法國、德國、義大利、西班牙、波蘭、葡萄牙、克羅埃西亞、比利時與荷蘭九個歐盟國家中，高達五成五的民眾希望歐洲對美、中保持「同等距離」。僅四％傾向優先靠攏中國，兩成選擇與美國更緊密結盟。值得注意的是，即便西班牙政府近年深化對中關係，該國仍有二成五受訪者支持親美路線，為九國中最高。

川普僅在波蘭較受歡迎

歐洲民眾對川普政府的信任度極低：四成八認為川普是「歐洲之敵」，僅一成視其為友。其中比利時對川普最反感，六成二民眾視其為敵人。川普僅在波蘭較受歡迎，二成四受訪者視其為盟友，高於視為敵人的一成九。儘管如此，仍有四成八受訪者主張歐洲政府應與川普妥協，高於主張對抗的三成三。

第二份聚焦安全威脅、由「Cluster 17」機構執行的民調指出，五成一民眾認為未來幾年俄羅斯對本國發動戰爭的風險「高」或「非常高」。其中波蘭最為憂心，比例高達七成七；法國為五成四，德國為五成一。相較之下，六成五義大利人認為風險「低」或「不存在」。面對潛在威脅，多數歐洲人對本國防衛能力缺乏信心：六成九認為國家「完全無力」或「不太可能」抵禦俄國侵略。唯一擁有核武的法國相對樂觀，四成四受訪者相信具備相當防衛能力；而比利時、義大利與葡萄牙皆有八成五或以上民眾認為本國毫無招架之力。

至於與中國爆發戰爭的可能性，八成一受訪者認為「很低」或「根本不存在」。然而在科技領域，中國被視為主要對手，四成五民眾將其列為「最大科技威脅」，遠高於美國的九％；另有三成七認為中美同為威脅。

視恐怖主義為最迫切隱憂

調查亦顯示，「恐怖主義」仍是歐洲民眾心中最迫切的安全隱憂，六成三認為與恐怖組織爆發公開衝突的風險「高」或「非常高」。

