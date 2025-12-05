為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    想與美中保持等距 歐洲人不信川普又怕俄開戰

    2025/12/05 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    根據一項針對歐洲九國的最新民調，高達五成一民眾認為未來幾年俄羅斯對本國發動戰爭的風險「高」或「非常高」。圖為今年九月底俄軍一架T-95戰略轟炸機在一架蘇愷-35戰機的伴飛下，穿越美國阿拉斯加防空識別區，美軍出動F-16戰機進行監控。（美聯社）

    根據一項針對歐洲九國的最新民調，高達五成一民眾認為未來幾年俄羅斯對本國發動戰爭的風險「高」或「非常高」。圖為今年九月底俄軍一架T-95戰略轟炸機在一架蘇愷-35戰機的伴飛下，穿越美國阿拉斯加防空識別區，美軍出動F-16戰機進行監控。（美聯社）

    根據法國國際事務期刊「大洲」（Le Grand Continent）四日公布的兩項大型民調顯示，多數歐洲民眾既不願在美中兩大強權間選邊站，又對與俄羅斯爆發直接軍事衝突的風險深感憂慮，同時也普遍不信任美國總統川普。

    由法國民調機構「Eurobazooka」進行的第一份民調顯示，在法國、德國、義大利、西班牙、波蘭、葡萄牙、克羅埃西亞、比利時與荷蘭九個歐盟國家中，高達五成五的民眾希望歐洲對美、中保持「同等距離」。僅四％傾向優先靠攏中國，兩成選擇與美國更緊密結盟。值得注意的是，即便西班牙政府近年深化對中關係，該國仍有二成五受訪者支持親美路線，為九國中最高。

    川普僅在波蘭較受歡迎

    歐洲民眾對川普政府的信任度極低：四成八認為川普是「歐洲之敵」，僅一成視其為友。其中比利時對川普最反感，六成二民眾視其為敵人。川普僅在波蘭較受歡迎，二成四受訪者視其為盟友，高於視為敵人的一成九。儘管如此，仍有四成八受訪者主張歐洲政府應與川普妥協，高於主張對抗的三成三。

    第二份聚焦安全威脅、由「Cluster 17」機構執行的民調指出，五成一民眾認為未來幾年俄羅斯對本國發動戰爭的風險「高」或「非常高」。其中波蘭最為憂心，比例高達七成七；法國為五成四，德國為五成一。相較之下，六成五義大利人認為風險「低」或「不存在」。面對潛在威脅，多數歐洲人對本國防衛能力缺乏信心：六成九認為國家「完全無力」或「不太可能」抵禦俄國侵略。唯一擁有核武的法國相對樂觀，四成四受訪者相信具備相當防衛能力；而比利時、義大利與葡萄牙皆有八成五或以上民眾認為本國毫無招架之力。

    至於與中國爆發戰爭的可能性，八成一受訪者認為「很低」或「根本不存在」。然而在科技領域，中國被視為主要對手，四成五民眾將其列為「最大科技威脅」，遠高於美國的九％；另有三成七認為中美同為威脅。

    視恐怖主義為最迫切隱憂

    調查亦顯示，「恐怖主義」仍是歐洲民眾心中最迫切的安全隱憂，六成三認為與恐怖組織爆發公開衝突的風險「高」或「非常高」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播