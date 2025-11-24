美將發動秘密行動 考慮推翻馬杜羅

據稱美國準備在未來幾天展開新一輪針對委內瑞拉的行動，並考慮推翻委內瑞拉總統馬杜羅政權。（美聯社）

「路透」廿二日引述四名美國官員報導，美國準備在未來幾天展開新一輪針對委內瑞拉的行動，秘密行動預計將是第一步，並考慮推翻委內瑞拉總統馬杜羅政權。「法新社」另引述官員和消息人士指出，在加勒比海有屬地的歐洲國家，已暫停與美國分享特定情報，避免遭美國用於在其本國可能違法的軍事行動。

加勒比海情報 英法荷暫停與美分享

據報導，川普政府一直指控馬杜羅政府參與委內瑞拉毒品流向美國的行動，兩國關係持續惡化，美軍持續向加勒比海部署兵力，有關美軍即將出擊的消息層出不窮。兩名美國官員透露，美方正在考慮的方案包括推翻馬杜羅政權。自二〇一三年掌權以來，馬杜羅一直堅稱川普企圖推翻他，並將美國的行動描述為試圖控制委內瑞拉的石油資源。

委國往返航班 航空公司大批取消

美國聯邦航空總署（FAA）廿一日警告各大航空公司，飛越委內瑞拉上空存在「潛在危險」，敦促他們謹慎行事。FAA發出警告後，多家國際航空公司取消廿二日從委內瑞拉往返的航班，包括哥倫比亞航空、葡萄牙航空、智利南美航空等，西班牙伊比利亞航空則從廿四日起暫停航班。

美國也計畫在廿四日將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，理由是該集團涉嫌向美國走私毒品。川普政府更指責馬杜羅領導太陽集團，但馬杜羅否認。美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯表示，將馬杜羅列為恐怖份子「為美國帶來一系列全新的選項」。川普也曾表示，此一認定將允許美國打擊馬杜羅在委內瑞拉的資產和基礎設施。

風聲鶴唳之際，在加勒比海及南美擁有屬地的英、法和荷三國，據傳已開始限制與華府分享有關加勒比海地區的情報，擔心這些情報可能被用於在其國內被視為非法的打擊行動，也憂心一旦爆發衝突，其海外屬地將置身前線。

荷蘭情報與安全總局（AIVD）局長阿克布姆（Erik Akerboom）表示，「我們對情報機構的政治化和侵犯人權的行為保持高度警惕」。法國緝毒局局長祖拉斯（Dimitri Zoulas）也說，在當前形勢下，任何歐洲國家，包括法國在內，都不會向美國提供任何行動情報，以免被美國用為發動軍事打擊的依據。英國軍情六處（MI6）前處長迪爾羅（Richard Dearlove）則稱此事並非特例，是為了避免歐洲參與一項在美國司法管轄區內或許合法，但在其國家卻不合法的行動，「這不會影響整體情報交流」。

