牽制中國 南韓造核潛艦 美正式批准

南韓總統李在明（左二）十四日召開記者會，說明美韓達成的貿易與安全協定內容。（法新社）

「至關重要的戰略資產」

美國與南韓十四日公布雙邊貿易及安全磋商

成果文件「聯合情況說明書」，美方正式批准南韓建造核動力潛艦，並將就核潛艦燃料供應密切合作。南韓總統李在明稱此為「至關重要的戰略資產」，有助於朝鮮半島和平與穩定。雖然文件未提中國，但「韓聯社」稱其中措辭處處隱含牽制中國軍事擴張的意圖。

支持南韓取得民用鈾濃縮

說明書詳述雙方安全與貿易協定討論，包括美方在符合「一二三協定」前提下，支持南韓取得民用鈾濃縮及用後核燃料再處理能力。該協定源自美國「原子能法」第一二三條，南韓多年來尋求修改以取得相關權利。

李在明強調，核潛艦是南韓數十年來追求的戰略資產，並表示兩國將強化國防合作及推動戰時作戰指揮權移交，展現南韓主導半島防衛的意志，美方也表明強烈支持。據「韓聯社」報導，南韓可望成為全球第八個擁有核潛艦的國家，有助應對北韓威脅，但建造可能耗時十年以上。

不過，雙方未說明潛艦建造時間與地點。川普曾稱潛艦將在美國費城造船廠興建，但南韓國家安保室室長魏聖洛澄清，元首會談以「在韓建造」為前提，從未提美方建造方案。

李在明稱有助於朝鮮半島和平與穩定

為推動「同盟現代化」，南韓決定將國防預算提升至國內生產毛額三．五％，並於二〇三〇年前投入二五〇億美元採購美製軍備。雙方也達成共識，美軍將持續駐紮南韓，提供防衛支援，並透過核諮商小組（NCG）等機制加強合作。美方將動員一切資源提供延伸嚇阻，南韓則向駐韓美軍提供三三〇億美元補助。雙方亦重申將攜手推動朝鮮半島無核化，敦促北韓重返對話，放棄大規模殺傷性武器和彈道飛彈研發。

值得注意的是，聯合說明書全文未提及中國，但部分措辭如「加強對地區威脅的傳統嚇阻力量」內容，被解讀為針對中國。換言之，南韓增強傳統軍力的同時，美方期待韓軍在對中牽制方面發揮更多作用，這也符合擴大駐韓美軍戰略靈活性等美韓同盟現代化基調。雙方還商定進一步加強美日韓三邊合作，也可被解讀為攜手遏制中朝威脅。

說明書還反映兩國在南韓西部海域（黃海，南韓稱西海）和領空堅決應對挑釁的立場，重申支援為維護航行和飛行自由及其他合法利用海洋所付出的努力，並提及較為敏感的台海問題，強調維護台海和平穩定的重要性，反對任何一方片面改變現狀。

