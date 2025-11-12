為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    士兵邊境被炸 泰柬緊張再起

    2025/11/12 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    泰國士兵在泰柬邊界附近巡邏時，遭地雷炸傷，泰方10日宣布中止停火協議。圖為泰國軍方在四色菊府現場勘查。（美聯社）

    泰國士兵在泰柬邊界附近巡邏時，遭地雷炸傷，泰方10日宣布中止停火協議。圖為泰國軍方在四色菊府現場勘查。（美聯社）

    川普見證不到一個月 泰中止停火協議

    美國總統川普十月廿六日在馬來西亞見證泰國與柬埔寨簽署停火協議，為兩國在七月爆發的邊境流血衝突止血，雙方也開始撤除邊境重型武器，並展開掃雷行動。然而，不到一個月，由於泰國士兵在邊界附近巡邏時遭地雷炸傷，曼谷當局十日宣布中止停火協議，軍方十一日進一步表示，與柬埔寨之間的敵意依然存在。

    泰國皇家陸軍十日表示，四名泰軍士兵在靠近柬埔寨邊境的四色菊府（Si Saket）的堪塔瑞拉克區（Kantharalak），遭PMN-2型地雷炸傷，其中一人失去右腿，並在爆炸周邊區域發現另外三枚地雷。泰軍指控，「基於可取得之證據，能夠得出地雷是在移除鐵絲網後新埋設在泰國領土的結論」，顯示柬埔寨公然違反和平協議。

    事發後，泰國總理阿努廷表示，將暫停執行與柬埔寨的邊境協議和釋放戰俘計畫，並指示國防部和外交部向東南亞國協臨時觀察團（IOT）提出抗議。

    控柬埔寨在邊境埋設新地雷

    泰國長期指控柬埔寨在兩國邊境埋設新地雷，違反「渥太華公約」禁止締約國取得、製造、儲存或運用殺傷人員地雷。誤踩這類地雷非死即殘，未爆地雷更是平民長期風險。

    阿努廷十一日主持國家安全會議，並前往四色菊府慰問受傷士兵，宣布延後履行做為停火協議主要條件之一的十八名柬埔寨戰俘釋放程序。外交部長希哈薩表示，將向美國和馬來西亞通告中止執行停火協議的決定，「同樣重要的是柬埔寨負起責任，展現悔意並參與調查，確保事故不再重演」。

    泰國國防部長納塔蓬在國安會議後進一步表明，聯合協議的所有條文將被中止，釋放柬埔寨戰俘的計畫也將延後。納塔蓬警告，若地雷是故意埋設以傷害泰國士兵，泰方將採取更強有力的措施加以回應。泰國陸軍總司令帕納直言，「真實情況變得明確，那就是敵意依然存在」。

    泰柬兩國七月間爆發近年來最激烈的邊境衝突，五天交火造成數十人死亡、約卅萬人一度流離失所。川普當時致電泰柬領袖調解，呼籲兩國終止敵對行動。

    對此，柬埔寨國防部對泰軍受傷事件表達遺憾，但強調爆炸的地雷是以往衝突的遺留物，金邊仍致力維持和平協議，「事故發生後，雙方的前線部隊進行溝通，當前的局勢維持平和」。但柬埔寨也坦言，泰國中止履行停火協議重燃緊張狀態。

    在美國總統川普見證下，泰國總理阿努廷（左）與柬埔寨總理韓馬內（右），10月26日在馬來西亞吉隆坡簽署停火協議，為兩國在7月爆發的邊境流血衝突止血。（法新社檔案照）

    在美國總統川普見證下，泰國總理阿努廷（左）與柬埔寨總理韓馬內（右），10月26日在馬來西亞吉隆坡簽署停火協議，為兩國在7月爆發的邊境流血衝突止血。（法新社檔案照）

