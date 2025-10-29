川習釜山會 可能就近機場貴賓樓舉行

美國總統川普和中國國家主席習近平，即將在南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會晤，南韓媒體指稱地點可能在釜山金海國際機場。（美聯社檔案照）

南韓「東亞日報」報導，美國總統川普與中國國家主席習近平在慶州「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會期間的會晤地點，在考量兩國元首行程、移動路線和維安部署後，可能選在釜山金海國際機場貴賓樓舉行。

韓媒報導 考量行程、移動路線和維安部署

報導引述政府消息人士說法，二〇〇五年釜山APEC峰會前夕，為了接待外國領袖，由金海機場內的空軍第五機動飛行團建造會客場所「翼峰樓」，具備可做為會客室和附屬室的內部設施，此前亦有訪問釜山的海外領袖使用，遂成為川習會有力候選地。美國政府高層官員也透露，川、習兩人將在釜山會談。

報導指出，翼峰樓脫穎而出的理由，包括其軍事機場的特殊性有利維安和警力部署，以及美中元首行程安排緊湊，川普規劃廿九日上午訪問南韓，隔日下午返回美國；習近平卅日抵達，十一月一日返國，做為專機起降地點的金海機場條件面面俱到，空軍近期對翼峰樓的修建也是徵兆之一。

川普曾說，將與習近平進行長時間對談。南韓國家安保室長魏聖洛廿六日則表示，由於兩國領袖是在第三地的多邊國際場合會晤，不會花費過長時間協商。雖不知會議可能進展到何種程度，至少可期待在部分貿易問題上取得進展。

緩解美中貿易戰升級 川普樂觀

在美中貿易戰和全球局勢動盪背景下，川普第二個總統任期與習近平的首度會面備受關注。除台灣議題外，英國「衛報」分析，華府為反制中國稀土出口管制所提出的一〇〇％關稅，將於十一月一日實施，使得貿易與關稅議題成為兩人會談的當務之急。據美國財政部長貝森特說法，美中雙方已達成初步協議，中國將暫緩稀土出口管制，並恢復採購美國黃豆，美國則不會對中方課徵一〇〇％關稅，緩解美中貿易戰升級。

向來力挺川普的美國農民，約四分之一的黃豆產量仰賴中國採購，但中國今年已停止採購美國黃豆，轉而選擇巴西和阿根廷的供應商。

川普對於美中談成全面性貿易協議表示樂觀，雙方預料也將論及管制類鴉片強效止痛劑「芬太尼」流通。

國際事務方面，川普坦言烏俄衝突比想像中難以調解，屢次傳達中國可在烏俄和平進程中發揮重大影響力的論調，也透露將在川習會中提出中國採購俄國石油議題。

另外，被視為中國打壓香港人權、自由標誌性事件的壹傳媒創辦人黎智英觸犯國安法案件，在逾卅名國會議員簽署的聯名信函請願下，川普表示，將在會談中推動釋放黎智英。

