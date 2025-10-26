川普鬆口：北韓某種程度是核武國家

美國總統川普廿四日搭「空軍一號」專機前往亞洲，準備出席一系列峰會。（法新社）

美國總統川普廿四日搭機前往亞洲，準備出席一系列峰會，川普表達希望與北韓領導人金正恩會面，並且鬆口表示，北韓「某種程度上是核武國家」。

川普在「空軍一號」專機上被問到，是否對北韓要求以承認其為核武國家，當做與華府展開對話的先決條件，川普表示他持開放態度，「我認為他們某種程度上算是核武國，你說他們得被承認是核武國家，嗯，他們確實有許多核武，我會這樣說」。

川普預計下週出席在南韓舉行的亞太經合會（APEC）峰會，美國媒體先前曾報導，川普政府官員已私下討論，安排川普與金正恩會晤的可能性。

川普之前已表達，希望能再次與金正恩見面，可能是在今年；他廿四日稍早受訪時再度表示，「希望」在南韓期間，能與金正恩會面，「我們已經通知他，他知道我要過去。」

川普與金正恩上次會談是在二〇一九年。南韓統一部長鄭東泳廿四日向媒體表示，川普到訪期間「有可能」與金正恩會晤；不過，一名不具名白宮高階官員同日表示，川普與金正恩會面，目前「不在這次出訪日程表上」。

金正恩上月曾表示，對川普有「美好的回憶」，若美方放棄「不切實際」的無核化要求，平壤對重啟對話持開放態度。

