自民、維新攜手倒數 21日選新首相

日本靖國神社17日開始秋季例行大祭，來自自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨的議員等約60人進行了集體參拜。（法新社）

日本維新會與自民黨十七日就兩黨組成聯合政府進行第二次協商，達成共識的可能性極高，而維新會共同代表藤田文武，同日宣布退出與立憲民主黨、國民民主黨三黨之間關於首相指名選舉合作的協商。

自民黨與最大在野黨立憲民主黨，十七日就廿一日召開臨時會並進行首相指名選舉達成共識。臨時會預定從廿一日進行到十二月十七日，由於從廿六日起將有包括美國總統川普訪日等多項外交行程，新首相施政報告將於廿四日舉行，質詢則延後到十一月四日以後進行。

請繼續往下閱讀...

自民黨與維新會的聯姻在十五日出現戲劇性發展，自民黨與維新會舉行黨魁會議，維新會共同黨代表、大阪府知事吉村洋文當天特別從大阪趕到東京與會，結果與自民黨總裁高市早苗初步達成合作的共識。

自民黨讓出二席閣員

兩黨十六日進行首次政策協商，維新會提出了十二大項、五十多條政策主張，其中被列為核心的事項包括副首都構想、降低社保費用的社會保障改革、國會議員人數減少一成，以及廢除企業、團體政治獻金等項目。自民黨則釋出將讓出二席閣員職位的善意。

兩黨十七日繼續進行協商，吉村在會前表示，減少國會議員人數是組成聯合政府的絕對條件，而且必須在臨時國會提出相關修法。吉村建議刪減比例代表人數，但這項要求馬上引來了立憲民主黨和公明黨的反彈，批評此事涉及法制修改，並非執政黨可獨斷決定。

由於維新會與自民黨聯手進入最後的讀秒階段，藤田文武十七日宣布退出在野三黨在首相指名選舉中的合作，不過，立憲民主黨、國民民主黨和公明黨，仍繼續就議題合作進行協商。

高市缺席靖國神社秋祭

另一方面，可望在下週成為新首相的高市，確定在十七日開始的靖國神社秋季例行大祭缺席，她以自民黨總裁的身分自費獻上了「玉串料」（祭祀費），自民黨總務會長有村治子當天在參拜後向媒體表示「代為傳達總裁的心意，前來參拜」，另外，首相石破茂則以「內閣總理大臣 石破茂」的名義供奉被稱為「真榊」的供品。

日本維新會共同黨代表藤田文武十七日宣布退出與立憲民主黨、國民民主黨的首相指名選舉合作協商。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法