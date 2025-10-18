川普深耕中東 推進美沙防衛協議

金融時報報導，沙烏地阿拉伯希望王儲穆罕默德．沙爾曼下月訪美期間，與總統川普達成防衛協議。圖為兩人五月在川普訪問利雅德期間會晤。（美聯社）

美國總統川普任內積極深化中東關係。繼推動以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」停火後，英國「金融時報」十七日報導，沙烏地阿拉伯正與美方商談防衛協議，希望比照川普向卡達提供的安全保證。報導指出，沙國希望能在實際掌權者王儲穆罕默德．沙爾曼下月訪問白宮時敲定兩國國防合作。

王儲下月訪美 可望敲定防務合作

在以色列為打擊哈瑪斯高層，九月對美國重要盟友卡達首都杜哈發動空襲後，川普簽署罕見行政命令，為該國提供類似北大西洋公約組織（NATO）安全保證。依照命令，「美國應視任何對卡達領土、主權及關鍵基礎建設的武裝攻擊為對美國的和平及安全威脅」、「在這類攻擊事件中，美國應採取外交、經濟，以及如有必要以軍事在內的所有合法且適切措施，防衛美國及卡達利益」。

請繼續往下閱讀...

華府致力區域安全 合作解決衝突

川普官員向金融時報透露，沙國王儲到訪期間簽署協議的議題正在討論中，但細節尚未定案。對此，國務院僅表示，美沙國防合作是區域戰略的強力基石，華府致力區域安全，也會持續與沙國合作解決衝突，促進區域完善，拒絕該地區淪為恐怖份子的庇護所。

沙國長期尋求美國提供類似北約組織第五條的集體防衛承諾，即將對沙國的攻擊視為對美國「和平與安全」的威脅。在拜登政府時期，沙國曾試圖用與以色列關係正常化為交換條件推動防衛條約，但因二〇二三年十月七日哈瑪斯襲擊以色列，引發加薩戰爭而破局。王儲穆罕默德．沙爾曼公開譴責以色列在加薩「犯下種族滅絕罪行」，明確表示只在建立巴勒斯坦國情況下與以國發展正常關係。

經濟轉型 沙國想要卡達「升級版」

儘管如此，川普政府仍持續推動與沙國的獨立防衛協議。分析指出，沙國希望獲得「超越卡達」的安全承諾。歐亞集團中東事務主管馬克薩德表示，為支持沙國王儲一兆美元的經濟轉型計畫，沙國亟需提升與美國的安全合作。前白宮國家安全會議波灣事務高階官員福特羅斯透露，沙國已提出包含F-35戰機的軍購清單，協議也可能納入反無人機等新興威脅項目。

只是川普希望促成沙以建交的目標，可能成為協商障礙。雖然川普表示尊重沙國自行決定時程，但他仍公開呼籲沙國加入他在第一任期間促成阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥與以色列關係正常化「亞伯拉罕協議」。

沙國是全球美國軍武最大買家之一，川普五月訪問中東期間，白宮宣布與利雅德達成一四二〇億美元軍售，為史上最大筆國防協議，項目包含強化沙國空軍與太空能力，以及飛彈防衛、海洋與邊境安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法