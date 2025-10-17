加薩穩定部隊 新增3國有意願

在以軍部份撤離加薩走廊後，哈瑪斯組織的武裝戰士紛紛現身街頭，成為維安主力並鎮壓反抗人士。（歐新社）

根據美國新聞網站「政客」報導，印尼、巴基斯坦與亞塞拜然已成為未來進駐加薩走廊「國際穩定部隊」的主要潛在出兵國。儘管尚未有正式承諾，三國已表達高度意願，正與美方進行高層協商。此穩定部隊是美國總統川普提出的加薩和平廿點計畫核心，目標是結束哈瑪斯與以色列長期衝突，推動加薩走廊非軍事化與重建。

印尼、巴基斯坦、亞塞拜然與美協商

美方計畫與阿拉伯及其他國際夥伴合作，部署臨時多國部隊，負責訓練並支援巴勒斯坦警力，並與埃及、約旦等區域盟友協調行動。美國已明確表示不會派遣美軍進入加薩，但已派遣二百名軍人進駐以色列北部，設立由美國中央司令部（CENTCOM）管轄的民事軍事協調中心。埃及、卡達與阿拉伯聯合大公國的軍事代表也預計進駐該中心，目前埃及部隊正在加薩境內協助搜尋與運送人質遺體。此計畫面臨多項挑戰，包括印尼與亞塞拜然不在CENTCOM作戰責任區，使後勤與指揮協調更為複雜。三國駐美使館目前尚未回應。

請繼續往下閱讀...

前美國國防部中東事務主管夏皮洛指出，儘早建立穩定部隊架構有助打破外界對和平計畫的質疑，強調「必須讓這些國家站出來，並證明部隊已開始準備部署」。

以色列國防部長卡茲十五日警告，若哈瑪斯未履行和平計畫所有條款，特別是解除武裝與交還人質遺體，以色列將重返加薩，徹底擊潰哈瑪斯。川普也表示，哈瑪斯若不解除武裝，「我們會將他們解除」，「我一聲令下，以色列就會重返加薩街頭」。

根據停火協議，哈瑪斯已於十三日釋放最後廿名生還人質，並移交七具人質遺體，但仍有廿一具遺體下落不明，且以軍證實其中一具移交遺體並非人質，打擊雙方脆弱互信。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法