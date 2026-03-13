藍委鄭天財涉收廠商供養711萬 助理當庭揭：親眼目睹他收錢

張騰龍（右）出庭揭曾看過鄭天財收取業者的錢。（記者翁靖祐攝）

國民黨立委鄭天財涉向廠商收賄711萬元，讓廠商能以其助理名義對公務機關施壓，台北地檢署於去（2024）年12月依貪污等罪嫌起訴鄭天財、辦公室助理執行長張騰龍。台北地方法院今（13）日傳喚張騰龍審理本案，他不僅全數認罪，也當庭請求法官和檢察官的原諒，更坦言過去曾目睹廠商前往立法院辦公室將賄款交付給鄭天財及其辦公室主任杜雯燕。

根據起訴書，張騰龍共有9個犯罪事實，今日法官詢問他是否認罪及相關的犯罪金流，張騰龍透過辯護律師表示，對於實際的金額張騰龍並不清楚，因為提款卡已經被扣，但對於事實經過並不爭執。

張騰龍說，鄭天財曾要求他提供一個帳戶，在他把提款卡給鄭以後，鄭便直接轉交給杜雯燕，再後來提款卡就被調查局扣住。張騰龍表示，「當時我曾問鄭天財若把提款卡給他，稅務的部份如何處理，鄭承諾會依法處理，但事後是否真的有處理我不清楚」。

另外，張騰龍還說，「過去一名廠商曾到公司找我，要把賄款以現金的方式交由我協助轉交，但我不收」。後續張騰龍陪他到鄭天財立法院的辦公室後，親眼看著對方把現金交給鄭天財，當時杜雯燕則坐在辦公室外。法官詢問，這樣的情況共發生過幾次，張騰龍回應「大概有2到3次」若鄭不在，則會交給杜雯燕。

張騰龍還原，會幫鄭天財募款是因為鄭過去向他說要辦豐年祭還有薪水等，在財務上有些拮据，需要幫忙。不過，他當時表示，最近比較困難，不太好辦，但鄭天財說，若長期協助捐款，捐款人在外掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」。

此外，鄭天財曾邀請大家舉辦募款餐會，張騰龍回憶，「我記得有十幾二十人要把錢拿給鄭，而他當時就指示他們把錢交給杜雯燕」。「不過，這些人都是我請來募款的朋友，遇到問題都會跟我說，我也都會跟鄭說，但鄭都說是我朋友，我處理就好」。

但張騰龍表示，因為自己心臟不好，所以都會叫捐款人直接找鄭天財或是杜雯燕，而他強調「捐款不只起訴狀寫的這9次，也不只這9人」、「委員也有幫忙過那些人好幾百次」。

最後，張騰龍表示，錯就是錯，願意承認犯罪，他說，當時鄭天財一句話就幫助他募款，跟他借戶頭也二話不說借給他，結果後來自己就被羈押了，但他強調自己從來沒有想要把那些款項據為己有的意思。他也請求法官和檢察官的原諒，說犯罪動機絕非是要將錢放入自己口袋。

