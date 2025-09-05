日澳2+2會談 抗中準同盟

澳洲8月已決定將日本的「最上級」護衛艦納入新一代巡防艦計畫，被視為史上最大的日澳防衛產業合作。圖為最上級護衛艦首艦「最上號」。（法新社檔案）

聚焦中國海洋活動 深化軍事合作

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本和澳洲預定五日舉行外交國防首長「二加二」會談，透過「相互准入協定」（RAA）的締結與生效，兩國關係已升級為「準同盟」。綜合日本媒體報導，聯合聲明草案聚焦中國的海洋活動，雙方認為有必要遏止試圖憑藉武力片面改變現狀的舉動，並將確認兩國為區域穩定做出努力的進展，並載明今後澳洲海軍驅逐艦的整備支援，將在日本海上自衛隊橫須賀基地實施。

澳驅逐艦將在日基地整備

這次的日澳二加二會談，是繼去年九月之後再次舉行，也是雙方第十二次「二加二」會談。會談將聚焦於裝備研發、訓練，以及從第三國撤僑等相關事項，具體內容則包括發展長程飛彈打擊能力、互派司令部聯絡官，並預定簽署一份備忘錄，兩國將在緊急情況下，共同執行從第三國撤僑的任務。

聯合聲明將載明，日澳兩國透過聯合訓練等，深化有關提高嚇阻力的「彈性嚇阻選項」（FDO）討論，日本航空自衛隊也將參加澳洲軍方無人機的試驗飛行。

另一方面，澳洲八月已決定將日本的「最上級」護衛艦納入新一代巡防艦計畫。澳洲海軍參謀長漢姆德（Mark Hammond）二日訪問日本，會晤防衛大臣中谷元時強調，「這正是澳洲海軍所亟需的優秀艦艇」。共同社報導，聯合聲明草案將這項採購案視為「史上最大的日澳防衛產業合作，是重大里程碑」。

日本政府相關人士說，迄今澳洲驅逐艦曾到日本港口泊靠，但澳洲驅逐艦的整備支援將在海自橫須賀基地實施，可提高在印太地區的機動力。

聯合聲明草案提到，將透過去年十一月日美澳國防部長會談中同意設立的防衛磋商機制，促進包括美國在內的三國合作，並與印度、菲律賓、南韓及太平洋島國加強合作。

日澳互派司令部聯絡官

防衛省今年七到八月參加在澳洲舉行的「護身軍刀」（Talisman Saber）多國聯合軍演，日本研發的12式陸基反艦飛彈首次登場進行試射。日本正在強化反擊能力（對敵基地攻擊能力），而射程可延伸至一千公里以上的增程型12式反艦飛彈，將是日本未來長程反擊能力的主力武器，但因日本本土較難進行長程實彈試射，國土遼闊的澳洲可提供試射場地，雙方可望進行合作，不僅可深化彼此的防務合作，澳方也能確保長

