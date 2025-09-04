中國鑽油氣 直入我專屬經濟區

美國智庫指出，中國已在台灣主張的專屬經濟區內設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約48公里。圖為中國海洋石油總公司的「海洋石油981」深水油氣田鑽井平台。（路透檔案照）

2025/09/04 05:30

美智庫指油井平台至少12座

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「衛報」二日報導，中國正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內鑽取油氣，分析家相信，此舉是北京片面奪取爭議領土行動的一部分，也可能用於在未來侵略台灣。

可奪取爭議領土或侵台

報導指出，美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）二日發表報告，指出北京對台灣的施壓行動，現在也包括了油井設施：七月、八月間在台灣設有駐軍的東沙群島的台灣專屬經濟區內，偵測到至少十二座鑽油井和數十艘相關船隻，最近一座位於東沙群島限制水域五十公里範圍內，之前並未有關於這些油氣設施存在的報導。

最近離東沙群島48公里

這些設施由中國國營「中國海洋石油總公司」（CNOOC）所有，包括七座鑽井平台、三艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）以及兩座半潛式平台；其中，七月起，中海油半潛式鑽井平台「南海二號」深入台灣EEZ，目前距離東沙限制水域僅約四十八公里；而過去鑽井平台甚至曾逼近至約○．七公里。

報告指出，這十二座油井平台至少從二○二○年五月起就存在。這些結構物可用於對東沙或台灣的脅迫、封鎖、轟炸、甚至侵略行動，在配備感測器的情況下，更可強化點對點的「擊殺鏈」能力。

北京灰色地帶戰略模式

這份報告指出，這些活動符合北京為了奪取爭議領域而進行的「灰色地帶」戰略模式。衛報另引述史丹福大學國際海事透明計畫「海洋之光」（SeaLight）主任鮑爾看法，「中國的灰色地帶侵略慣常地利用商業活動尋求擴張目的」。

詹姆士敦基金會的報告示警，沒有跡象顯示，台灣政府已對中國這些活動有所回應，指這恐將鼓勵進一步的蠶食。

中海油是中國最大海上油氣生產業者，在美國「財星」雜誌二○二五年全球五百大企業中排名第六十五。二○一二年，時任中海油董事長王宜林對華爾街日報表示，大規模深水鑽井平台是「我們移動的國土和戰略武器」。

總統府：國安單位有掌握

針對中國在東沙島附近鑽探的相關報導，總統府發言人郭雅慧晚間表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應。中國的作為不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，中國應對此行為清楚說明，並即刻停止在包括台灣在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。

