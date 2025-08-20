港前議員許智峯獲政治庇護 肯定澳洲承認港府侵犯人權

遭香港政府通緝的前立法會議員許智峯近日獲得澳洲政治庇護。（美聯社檔案照）

2025/08/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕遭香港政府通緝的前立法會議員許智峯與流亡學運領袖鍾翰林，近日分別獲取澳洲與英國政治庇護，引發港府強烈反彈，十八日召見澳英駐港總領事表達不滿。

港學運領袖鍾翰林 服刑期滿後流亡英國 也獲政治庇護

香港「獨立媒體」報導，許智峯被控犯下煽動分裂國家罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等，二○二三年七月遭港府懸賞一百萬港幣。許帶著家人在二一年流亡澳洲，十六日在社群媒體宣布取得政治難民身分。

許智峯十八日接受「路透」專訪時說：「這表示澳洲政府承認人權侵害以及民主與自由被侵蝕的事實，並認為像我這樣因抗議遭受迫害的人獲得庇護是合理的。」路透審閱的澳洲簽證資料顯示，自二○二一年一月以來，澳洲未批准任何香港公民的庇護申請，二三年則駁回五件。

至於鍾翰林為香港獨立組織「學生動源」召集人，二○年在美國領事館周邊的咖啡店遭便衣警察逮捕，二一年以分裂國家罪判處三年半刑期，當時年僅廿歲為國安法最年輕判例。刑滿後流亡英國，去年遭港府以一百萬港幣通緝，十七日宣布取得英國政治庇護。

「法新社」報導，英國政府認為，鍾翰林對於遭受迫害，因而無法返回自身國家的恐懼具有充足根據，因此提供為期五年的居留許可並可申請永久居留。

鍾翰林表示，當下收到通知的感觸難以用言語描述，最先的反應是十足的興奮之情，伴隨而來的是對於規劃未來的恐懼，「我所能說的是我不會放棄，也不想放棄」。

港府強烈反彈 控澳英干預香港事務

香港政務司司長陳國基為此召見澳洲總領事韋嘉鋒（Gareth Williams）及英國總領事戴偉紳（Brian John Davidson），嚴正反對任何國家以任何形式包庇罪犯，斥責兩國行徑徹底踐踏法治原則和精神，不利維持港府與兩國關係。

中國外交部發言人毛寧針對許智峯的案例回應，敦促相關國家尊重中國主權和香港法治，停止任何形式干預香港事務和中國內政；中國外交部駐港公署發布聲明撻伐，以「切實尊重法治精神，立即停止包庇罪犯」為題，指澳英提供庇護是公然包庇罪犯，將政治操弄凌駕於法律之上。

