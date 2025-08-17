雙普會商機／傳美為開發天然氣 商借俄破冰船

美國總統川普十五日在前往阿拉斯加州與俄羅斯總統普廷舉行雙普會途中，於總統專機空中一號上對隨行媒體發言。（美聯社）

2025/08/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「路透」十五日獨家披露，根據三名不具名的知情人士，美國內部曾就使用俄羅斯的核子動力破冰船以協助開發阿拉斯加天然氣與液化天然氣進行討論，儘管無法獲得證實，但此事有可能是十五日美國總統川普與俄羅斯總統普廷的阿拉斯加會面上所達成的協議之一。

其中一名消息人士說，白宮官員間曾討論在開發阿拉斯加天然氣時，借用俄國破冰船，並將之視為在十五日的「雙普會」上可能達成的協議之一。美俄刻正就烏克蘭問題所進行的談判本就包括商業交易，消息人士說，白宮打算在十五日的「雙普會」上峰會上如法炮製。

白宮尚未回應置評請求，也無法聯繫上克里姆林宮官員與要求置評；但一名業界消息人士表示，阿拉斯加液化天然氣公司「並無（使用）俄羅斯破冰船的已確認需求」。路透目前無法確定，若「雙普會」達成特定協議，具體有哪些計畫將受益。

俄羅斯擁有全球唯一核動力破冰船隊，確保北極「北方海路」全年通行，並能將建材與設備運至阿拉斯加偏遠且基礎設施不足的地區。

川普政府正推動將天然氣從阿拉斯加偏遠北部輸送給亞洲客戶，以減少亞洲買家對俄國液化天然氣的依賴。川普已向亞洲買家推銷阿拉斯加液化天然氣計畫，該計畫擬斥資四四○億美元（約台幣一．三二兆元），將打造一條長八百英里（約一二八七公里）的輸氣管。

