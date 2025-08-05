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    北京逼中國留英學生 課堂監控同學

    （歐新社檔案照）

    （歐新社檔案照）

    2025/08/05 05:30

    壓制涉中敏感議題討論

    〔編譯林家宇／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，英國智庫「英中透視」（UKCT）發布的調查報告指出，就讀英國大學院校的中國留學生，承受著監控同學的官方壓力，做為北京壓制海外涉中敏感議題討論的手段之一。從事中國研究領域的學者，也被中國官員警告避免在課堂上討論特定議題。

    報告指出，部分中國留學生曾向講師傾訴遭中國官員施壓監視同儕。其他國家學生則表示，在課堂上討論涉中敏感議題，令他們感到不適，對是否在這些科目上追求進一步學術發展感到猶豫。

    不僅如此，有些參與敏感研究的中國學者反映，遭中國政府拒發簽證，家屬返回中國後甚至遭到騷擾和威脅。這些敏感議題涵蓋科學、科技到政治、人文領域，例如新疆地區的種族清洗指控、新冠病毒（COVID-19）爆發或中國科技公司崛起等。發出威脅者包括訪問學者、中國官員及孔子學院職員等。

    孔子學院在英國校園推廣中國文化和語言，但也被控與中共有關係。

    衛報報導，部分學者表示，中國留學生向他們坦言，「監控無所不在」，學生也會在回中國後遭官員約談。

    對此，中國駐倫敦大使館駁斥報告「缺乏根據且荒謬」，強調中方尊重英國及其他地方的言論自由，也一向奉行不干預他國內部事務的政策。

    英國大學監管機構「學生事務辦公室」（OfS）表示，言論及學術自由是高等教育的基礎。英國近日生效的一項法案，要求大學對維護、推動學術、言論自由承擔更多責任，並付出更多心力。若大學未履行這些義務，可能面臨數百萬英鎊的罰款。

    英官員︰學術自由 無協商餘地

    在新法設計的投訴系統中，大學教職員和訪問學者可直接與OfS聯繫。OfS也呼籲大學修正或終止與威脅校園言論自由對象的任何協議，包括獎學金或由外國資助的計畫。

    然而，UKCT調查發現，基於對中國留學生的財政依賴，部分大學對於處理中國干預的問題躊躇不定。

    英國教育部所屬技能部副國務大臣史密斯（Jacqui Smith）表示，當局不會容忍有人在英國受到任何來自外國的恐嚇、騷擾或傷害意圖，技能部直接與OfS合作以支持捍衛言論自由，並對付任何在校園內出現的騷擾行徑，強調「在英國引領世界的大學機構中，學術自由毫無協商餘地」。

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