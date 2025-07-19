川普90億美元削減支出法案 國會過關

美國會通過川普政府提出的約九十億美元開支撤銷法案，將嚴重衝擊美國的外國援助計畫和公共廣播系統。圖為美國國際開發署總部外，被人放上「安息」的標語與鮮花。（美聯社檔案照）

2025/07/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普提出的撤銷支出法案分別於十七、十八日在參、眾議院表決通過，送交白宮簽署。法案將替聯邦政府削減約九十億美元（約二六六二億台幣）對外援助和公共廣播開支，此法也是川普繼「大又美法案」後再一次立法勝利，以及對國會完全掌控的再一次證明。

繼參院以五十一票同意、四十八票反對通過後，眾院接續以二一六票同意、二一三票反對通過，兩院雖各有兩名共和黨議員跑票，但不影響結果。此案是一九九○年代以來，首次有美國總統提出的撤銷法案在國會過關。白宮表示，後續還會推動類似的撤銷議程。部分共和黨議員即便對削減支出感到不安，但還是投下贊成票，以免觸怒川普。眾議院議長強生表示，「財政需要恢復理性健全，此法案就是重要一步」。

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投下反對票的共和黨參議員柯林斯與穆考斯基認為，法案通過形同共和黨把憲法賦予國會的聯邦財政控制權讓與政府。反對方另指出，過往的撤銷法案至少會納入部分跨黨派認可內容，形容共和黨此次提出的法案包裹史無前例。

撤銷法案佔比最重項目為，多用於受旱災、疾病及政治動盪所苦國家的數項外國援助計畫近八十億美元；其中，包括八億美元提供難民庇護所，四．九六億美元為承受天災及衝突國家提供糧食、飲用水和醫療照護，以及一筆四十一．五億美元用於在發展中國家推動經濟、民主機構的計畫。

法案還撤銷了美國「公共廣播公司」（CPB）約十一億美元資金，CPB的經費有超過三分之二分配給超過一千五百家地方營運的公共電視及廣播站。其餘的經費多數交付給「全國公共廣播電台」（NPR）和「公共廣播電視公司」（PBS）。白宮表示，公共媒體系統具有政治偏見，是非必要開支。川普還特地發文慶賀，稱共和黨人努力四十年要刪這筆預算卻一再失敗，「今後不會再失敗了」。

撤銷援外 中國恐有機可趁

民主黨批評，共和黨政府對外國援助計畫的敵意將損害美國在世界上的聲望，所產生的空缺將讓中國填補。民主黨眾院領袖傑福瑞斯表示，「這不是美國優先法案，而是中國優先法案，因為這將在全世界製造空隙」。

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