無懼中國脅迫 美司令大讚南海國家韌性

美國太平洋艦隊司令柯勒讚揚菲律賓頂住中國壓力，揭露中國在南海的囂張行徑。（路透檔案照）

2025/07/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）七月十一日在馬尼拉表示，儘管中國不斷加強在南海的「欺凌策略」，卻未能成功脅迫其他主權聲索國放棄其權益。美國及其盟友已準備好進一步加強嚇阻中國的侵略行為。

這場在馬尼拉舉行的「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS），聚焦印度—太平洋地區的安全保障。柯勒強調，美國致力於協助捍衛印太地區的航行自由與法治，並與盟友共同遏止侵略，「在必要時也將取得戰鬥勝利」。

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柯勒指出，中國在南海採取更具侵略性的策略，包括撞擊、水砲、雷射等手段，但並未成功恐嚇區域國家。像是印尼、馬來西亞和越南仍持續在其專屬經濟區內進行油氣開發。

他特別讚揚菲律賓在南海強硬應對中國壓力，強調菲國即使不是超級大國也能堅守自身權益。他提到，雖中方頻繁衝撞菲律賓船隻，但菲國軍方和海岸防衛隊仍持續推動現代化並主動揭露中國恐嚇行為。

柯勒表示，各國面對中國壓力展現出韌性和決心，令人敬佩。東南亞多國也將強化海上能力列為優先，美國太平洋艦隊將與之合作，提升嚇阻力，防止更大規模衝突，確保貿易通道暢通。

此次研討會適逢二○一六年荷蘭海牙「常設仲裁法院」（PCA）南海仲裁結果發布九週年，該裁決駁回中國對南海大部分領土的主權主張，但中國拒絕接受。美駐菲大使卡爾森表示，仲裁結果是菲國勝利，但九年過去，北京無視裁決，繼續肆無忌憚地行事。她再次警告北京，若菲國軍隊在南海等地遭受武裝攻擊，美國有義務根據「美菲共同防禦條約」保衛菲國。

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