德州洪災至少26死 夏令營20童失聯

德州中南部爆發猛烈洪災，先遣應變救難人員協助區域內居民遷往安置中心。（美聯社）

2025/07/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國德州中部四日突降大雨，當地瓜達魯普河（Guadalupe River）河水在四十五分鐘內暴漲八公尺，洶湧的河水沖毀沿河多處設施和家園，劇烈洪災除造成至少廿六人死亡，河畔一處夏令營還有至少廿名女童失蹤，當局正全力搜救，死傷恐再增加。

45分鐘內 河水暴漲8公尺

瓜達魯普河河水因暴雨猛烈上漲，蔓延至克爾郡（Kerr）及周邊區域。當晚降下的雨量達三○五毫米，約為克爾郡年均降雨量三分之一。克爾郡郡治克維市行政官萊斯表示，黎明前來襲的極端洪水幾乎毫無預警，使當局無法預先發布疏散令，事發過程不到兩個小時。德州氣象預報之前預測本週降雨量最高達一五二毫米，德州緊急事務管理局局長基德坦承未能預測如此極端降雨。

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瓜達魯普河河岸有多處夏令營，位於克爾郡的女子夏令營「神秘營」附近河水在兩小時內水位暴升六．七公尺，水位監測儀在河水漲到九公尺處失效。當時該夏令營接待約七五○名學員。當局出動直升機輸送部分人員至安全地點，再以車輛將其他人載離危險區域。然而，有廿名女童失聯，生死不明。德州副州長派翠克強調，失聯不代表完全失去希望，有可能在樹上躲避洪水，或是缺少通訊手段。

不過，德州當局稍後證實，神秘營的女負責人在洪水中喪生，河畔其他十八個夏令營的所有人員都已尋獲。德州州長艾波特已簽署「災難宣告」加強區域內搜救資源。當局出動約五百名救難相關人員及十四架直升機協助搜救。截至四日晚間已救出二三七名災民，其中一六七人由直升機運送。休士頓市所在的哈里斯郡證實，有五人因洪水喪生。

其他區域仍有潛在洪災威脅

德州公共安全廳廳長馬汀警告德州其它區域可能受到「另一波」衝擊，「（災害）不會在今天就結束」。派翠克示警，未來廿四至四十八小時，從聖安東尼奧以北至韋科（Waco）仍有潛在的洪災威脅。

美國總統川普稱這起災難令他感到震驚，聯邦政府會提供協助，「我們正在與州長合作。這是一起可怕的事件」。

從空拍機影像可見，瓜達魯普河因暴雨河水氾濫，淹沒德州聖安吉洛大片住宅區。（路透）

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