防伊反擊 中東4萬美軍部署調整

大批示威者18日在白宮外聚集抗議以色列攻擊伊朗，反對美國介入這場衝突。（法新社）

2025/06/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據「路透」十八日報導，美國軍方已悄然展開一系列預防性調動，將部分戰機與艦艇自中東前線撤離，目的是降低美軍設施在衝突擴大情境下遭伊朗攻擊的風險。此舉發生之際，美國總統川普對是否加入以色列對伊朗空襲仍未明確表態，也凸顯五角大廈內部對美軍在中東龐大駐軍所面臨風險的深層擔憂。

伊拉克、巴林、科威特首要目標

目前美軍在中東共部署約四萬名現役與文職人員，據「法新社」整理，主要分布於卡達、科威特、伊拉克、巴林、阿拉伯聯合大公國與敘利亞等國。其中，巴林為美海軍第五艦隊總部所在地；科威特則設有五座基地，為美軍後勤與部隊投送樞紐；卡達的烏代德空軍基地是美軍在中東規模最大、最具戰略價值的設施，也是美國中央司令部（CENTCOM）前進指揮所。

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然而，「紐約時報」警告，若川普最終下令美軍直接參與以色列對伊朗的軍事行動，這些散布於波斯灣沿岸的基地，將可能瞬間轉變為伊朗報復的主要目標。伊朗最高領袖哈米尼十八日透過國營媒體強硬表示：「任何美國軍事介入都將伴隨無可挽回的損害。」

來自中東全球事務委員會的資深分析師加法爾指出，伊朗若展開反擊，駐伊拉克、巴林與科威特的美軍將是首要目標。若動用彈道飛彈，最快僅需三到四分鐘就能命中波斯灣國家的美軍基地，這將讓防空系統幾乎沒有反應時間，「後果將極為嚴重」。他並提醒，伊朗於伊拉克境內部署的親伊武裝代理人也將同步發動地面攻擊，造成多線威脅。

美軍此次兵力重新部署包括將未進強化掩體的戰機自卡達烏代德基地撤離，並將部分艦艇從巴林港移出，避免成為伊朗飛彈與無人機的優先攻擊目標。該港口為美國第五艦隊的母港，常駐數艘後勤與反水雷艦艇。

此外，美軍也已將大批空中加油機從歐洲調往中東地區，並增派戰鬥機支援防衛任務。美國海軍尼米茲號航空母艦更自印太地區航向中東，準備因應可能擴大的軍事衝突。這一連串調動雖屬標準作業，但釋放出的戰略訊號不言而喻。

美國駐卡達大使館同步發布安全通告，暫時限制人員進出烏代德基地，呼籲在地美國公民提高警覺。兩名不具名美方官員向「路透」表示，這些動作並非前所未有，但強調「當前首要任務是保護兵力」。

歷經數十年深耕，中東原本是美國維持地區秩序與戰略影響力的關鍵舞台；但如今這些基地，也可能成為伊朗精準打擊的「靶心」，甚至在政治與軍事層面反過來牽制美國決策。

美國前國防部中東政策主管斯特勞爾（Dana Stroul）表示，美軍多年來已在中東完成加強防禦，但真正的關鍵在於「接下來幾天美國是否選擇加入以色列的攻擊行動」。她強調：「這將是戰事是否升級的轉捩點。」

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