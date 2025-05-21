「世衛半死不活」美衛生部長倡設新機構

美國衛生部長小羅勃甘迺迪20日透過預錄影片，猛烈抨擊世界衛生組織屈服於中國壓力，呼籲其他國家考慮與美國一起退出世衛。（美聯社）

2025/05/21 05:30

小羅勃甘迺迪︰已與志同道合的國家接觸

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在世界衛生組織（WHO）一九四個成員國廿日通過全球首份具有里程碑意義的「大流行病協定」（Pandemic Agreement），為歷時三年多的密集談判劃下句點之際，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）猛烈抨擊世衛「半死不活」（moribund），呼籲世衛與世界各國的衛生部長，將美國退出世衛視為警訊，「我們已經與志同道合的國家接觸，並鼓勵其他國家考慮與我們一起行動。」

「大流行病協定」是根據世衛憲章第十九條所談判的第二份具有法律效力的國際公約，旨在改善全球協調、監控及取得疫苗的管道，防止新冠肺炎疫情期間出現的各自為政和混亂狀況重演。

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世衛最高決策機構「世界衛生大會」（WHA）年會十九日在日內瓦登場，小羅勃甘迺迪在一段向全球衛生和外交官員播放的預錄影片中，抨擊世衛「與許多歷史悠久的機構一樣，世衛已深陷官僚膨脹、僵化思維模式、利益衝突以及國際權力政治之中。」「儘管美國歷來為世衛提供最大比例的資金，中國等其他國家卻對其運作施加過度影響，使其服務於自身利益，而非真正服務全球公共利益。」

批世衛防疫失敗 向中國屈服

小羅勃甘迺迪特別針對世衛對新冠肺炎疫情的應對失當表達不滿，指出世衛的防疫表現「失敗」，並揭露該組織「向中國屈服」，「在中國的壓力下，世衛在關鍵時刻壓制有關人傳人的報告，然後又與中國一起推動錯誤說法，聲稱新冠肺炎起源於蝙蝠或穿山甲，而不是中國政府資助的武漢實驗室。」

美國總統川普今年一月上任首日即簽署行政命令，宣布美國將退出世衛，原因包括世衛防疫不力、未能進行迫切所需的改革，且無法證明自身能免於來自某些成員國的不當政治影響，以及「不成比例的出資義務」。

小羅勃甘迺迪強調，川普與他本人仍然重視全球衛生合作，但世衛不僅在新冠肺炎疫情期間一再失能，甚至透過「大流行病協定」強化這類失能，「新冠肺炎疫情期間的失敗清楚顯示，世衛甚至未能正視自身在疫情中的錯誤，更遑論進行重大改革。相反地，它選擇透過防疫協議，將所有錯誤措施永久化。」

小羅勃甘迺迪強調，「我們不會參與那種體制」，「我們不必再受制於一個垂死的世衛，我們可以創建新的機構，或重啟既有機構，使其精簡、高效、透明且可堪問責」。

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