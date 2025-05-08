川普下週訪中東重大宣布 波斯灣改稱阿拉伯灣

美聯社七日引述匿名美國官員報導，美國總統川普下週訪問沙烏地阿拉伯期間，將宣布美國今後不再稱呼波斯灣（Persian Gulf），而是改稱「阿拉伯灣」（Arabian Gulf或Gulf of Arabia）。（彭博）

2025/05/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美聯社七日引述匿名美國官員報導，美國總統川普下週訪問沙烏地阿拉伯期間，將宣布美國今後不再稱呼波斯灣（Persian Gulf），而是改稱「阿拉伯灣」（Arabian Gulf或Gulf of Arabia），此事若成真，恐將進一步衝擊美國和伊朗的關係。

美聯社：恐進一步衝擊美國伊朗關係

報導指出，自十六世紀以來，國際間普遍以「波斯灣」稱呼這片位於阿拉伯半島與伊朗高原間的水域，但中東許多國家稱此為「阿拉伯灣」。阿拉伯國家長期以來一直要求改名，伊朗則堅持該水域的歷史名稱，因為「波斯灣」與伊朗做為古波斯帝國傳人的身分密切相關。

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川普在二○一七年首次總統任期時，便曾將波斯灣稱為阿拉伯灣，當時伊朗總統羅哈尼批評川普應該「多學學地理」。在美國的Google地圖上，該水域標註為「波斯灣（阿拉伯灣）」，蘋果（Apple）地圖則僅標示「波斯灣」。美國軍方在發表聲明與發布圖片時，多年來一直使用「阿拉伯灣」。

此前，川普上任後便將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改稱「美國灣」（Gulf of America）。美聯社因拒絕遵循川普的行政命令，遭白宮禁止參與大多數採訪活動。

伊朗外長譴責：不尊重人類共同歷史

伊朗現任外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）七日在社群平台Ｘ發文指出，中東水域的名稱「不代表屬於任何單一國家，而是對人類共同歷史的尊重」，「試圖以政治動機更改波斯灣這一歷史既定名稱，顯示對伊朗及其人民的敵意，我們對此予以嚴厲譴責」。白宮與國家安全會議（NSC）尚未立即回應置評。

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