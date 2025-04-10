關切台刪凍軍費 柯伯吉出任美國防政次

美國聯邦參議院8日通過國防部政策次長柯伯吉的任命案。圖為柯伯吉3月出席參院軍事委員會的任命聽證會。（彭博檔案照）

2025/04/10 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院八日通過柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部政策次長的任命案。柯伯吉主張，美軍應將戰略重心置於應對中國挑戰，而台灣安全攸關美國利益，失去台灣對美國而言將是「災難」，五角大廈必須加速各項準備，確保有能力因應中國犯台。

柯伯吉在川普首次執政時，擔任國防部負責戰略和軍事發展的副助理部長，如今將出任主導政策的次長，成為五角大廈第三號人物。印第安納州共和黨籍參議員班克斯在社群平台Ｘ發文指出：「柯伯吉對共產中國構成的威脅有深刻理解，並擁有出任這項職務的獨特資格。有柯伯吉領導政策制定，五角大廈在保衛美國方面的準備將更為充分。」

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指台國防預算占比太低

柯伯吉三月在參院軍事委員會任命聽證會上表示，一旦他的任命案通過，他將把台灣做為特別重點，加快和擴大軍備交付，協助台灣提高自衛能力。但他也對台灣國防開支持續表達關切，認為台灣軍費占國內生產毛額（GDP）比例偏低，「我同意川普總統的觀點，台灣的國防預算應該接近GDP的十％，或至少在這個範圍內」。

柯伯吉對台灣立法院刪減或凍結國防預算「深感不安」，強調他一直試圖以各種可能的方式，敦促台灣向南韓學習，提升軍隊的戰力。他指出，要求美國人、尤其是美軍承擔風險，盟友卻不願善盡責任，這對美國不公平，也不是可行的戰略。

柯伯吉說，自己上任後的目標之一，也包括避免台灣引發與中國不必要的衝突；美國應將軍事能力，尤其是水面船艦、潛艦、飛彈防禦資產，集中在阻止台灣衝突上，並在衝突一旦爆發時確保美軍能夠取勝。

柯伯吉獲得川普長子小唐納、副總統范斯，及主導政府效率部的科技富豪馬斯克等川普核心圈人士力挺。參院以五十四比四十五的票數通過他的任命案，共和黨議員只有大老麥康奈投下反對票，民主黨議員則有三人支持柯伯吉。

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