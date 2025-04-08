「國家裝甲」奔走全美 推抗中法案

國家裝甲創辦人魯奇（右2，中央社檔案照）

2025/04/08 05:30

創辦人魯奇致力於「衝突前」立法 阻中國侵美、武力犯台

〔編譯林家宇／綜合報導〕抗衡中國是美國國會近年來的跨黨派共識，除了首府華盛頓特區，全美各州也陸續制定相關抗中法案。「華爾街日報」六日以「中國敵手席捲州議會大廈」（The China Foe Storming State Capitols）為題，揭露年僅四十歲的政治活動家魯奇（Michael Lucci）頻繁走訪各州、遊說推動抗中法案，即使損及經濟和就業機會也在所不惜。

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中國在美州議會層級最大對手

魯奇是美國非營利倡議組織「國家裝甲」（State Armor）創辦人兼執行長，該組織不接受企業資助，致力於「保護美國及其公民免受共產中國侵害」，優先目標是推動「衝突前」（pre-conflict）立法，以應對中國國家主席習近平的衝突態勢，包括武力進犯台灣和攻擊美國關鍵基礎設施。報導形容，國家裝甲已成為中國在美國州議會層級的「最大對手」，魯奇估計今年至少有廿件由國家裝甲推動的法案進行表決。

這些法案反映出魯奇的對中強硬立場，包括「每家中國企業都是潛在軍事資產」、「任何中國製零組件或許都能與北京連線」、「中國共產黨已深入滲透美國的心臟地帶」。

魯奇向州議會遊說的核心論述為，中國滲透美國的戰略特點在於「仰賴各州在國家安全事務上的空隙」。上月，魯奇在華府一場資安會議上說，他近年推動「太平洋衝突壓力測試」，模擬中國武力犯台對美國州級區域的影響，包括對關鍵基礎設施的衝擊。他以內布拉斯加州為例指出，當地設有戰略司令部（Strategic Command），州的西半部有核彈發射井，這些都是極為重要的資產，「中國會怎麼看待這些（設施）？」

據統計，通常專注在稅務、教育和公衛立法的州議會，今年已至少評估四二一件中國相關法案，大幅高於國會的一六○件。光是國家裝甲就有七十件法案正在推動，並聲稱去年在十二個州協助訂立新法，包括德州州政府簽署的行政命令，提高對外國政府犯罪或跨國鎮壓的懲罰。國家裝甲也在州層級倡導對中國短影音分享平台TikTok的關注。

魯奇的遊說活動雖然在部分地區受到挑戰，例如內布拉斯加執法部門警告，封殺對中國的公務採購，將切斷取得高效能無人機的管道，但整體而言受到的反對有限，尤其在共和黨執政的地區更是如此。

對中強硬立場 承襲歐布萊恩

魯奇的妻子來自中國，但他的專業背景幾乎與中國無關。他從伊利諾州的共和黨政治圈發跡，在川普第一次總統任期被指派為勞動紛爭小組成員。在對中事務方面，主要承襲被視為對中強硬派的前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。

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