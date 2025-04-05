川普清洗國安會 預計10人被拔

美國總統川普據信聽取外部顧問、極右人士盧默（左）建議，開除國家安全局正副局長霍格及諾伯爾。（法新社）

2025/04/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普三日解除多名國家安全會議（NSC）成員的職務，其中包括國家安全局（NSA）局長兼網戰司令部司令霍格及副局長諾伯爾，據稱川普是在白宮聽從外部顧問、極右人士盧默（Laura Loomer）意見後，認定這些官員對其不夠忠誠才加以解僱。知情人士透露，這只是第一輪行動，預計將有至少十名國安會成員被拔官。

不夠忠誠 國安局正副局長撤換

「華盛頓郵報」及「華爾街日報」指出，NSA正副局長霍格、諾伯爾及另兩名NSC成員已被解職，還有兩人三月卅日就被開除，這些人負責包括情報、印度、國會事務和技術安全的影響等工作。兩名知情人士補充，這只是第一輪解僱，到第二輪行動結束時，至少會有十名NSC成員丟官。川普三日證實，他解僱「一些」NSC成員，「我們一直在釋出人員，包括我們不喜歡、認為無法勝任工作，或可能效忠其他人的官員」。

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NSA局長一職將由網戰副司令哈特曼代理，副局長則由NSA執行主任湯瑪斯代理。

現年三十一歲的盧默以發表陰謀論和煽動性言論聞名，她曾說九一一恐怖攻擊事件是「內賊所為」，連右派都視她為極端份子，川普陣營也一度與她保持距離。本週的白宮之行，似乎顯示盧默重獲川普青睞。

儘管川普淡化盧默對解僱事件的影響，僅稱有時會聽取眾人建議再做決定，但知情人士透露，盧默二日在白宮橢圓形辦公室與川普交談時，敦促川普清除對「讓美國再次偉大」議程不夠忠誠的官員。盧默也向華郵證實，她促請川普解僱霍格，因為他是前參謀首長聯席會議主席密利「精心挑選」的官員。密利已在二○二三年退休，但他的安全許可日前已被川普解除，原因是他對川普不忠誠。

霍格軍旅生涯逾卅年，是一名網路專家。「紐約時報」指出，霍格在公開場合態度謹慎，與川普政府的五角大廈、NSC新班底格格不入，而新的國安與軍情領導層揚言對中國採取更強硬的網攻行動。霍格是在拜登時期獲任命為NSA局長和網戰司令二職，也讓川普政府官員對其抱持戒心。據了解，川普與防長赫格塞斯上任以來，已解僱參謀首長聯席會議主席布朗、海軍作戰部長弗蘭切蒂、海岸防衛隊指揮官費根等軍方高層，原因疑與他們在任內推動「多元、平等、包容」（DEI）政策有關。

此外，華爾街日報說，國安顧問瓦爾茲因涉及「Signal洩密門」引發川普不滿，仍有可能在幾週內離任。美國有線電視新聞網（CNN）指出，曾被盧默公開質疑對川普欠缺忠誠的副國安顧問黃之瀚，也可能去職。

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