美駐中禁愛令 嚴防美人計

前美國駐中國大使伯恩斯向美國在中國的6個使領館下達新命令，包括政府人員及其獲得安全許可的家屬和承包商，皆不得與中國公民發展任何戀愛和性關係。圖為美國駐北京大使館。（法新社檔案照）

2025/04/04 05:30

禁與中國公民「超越友誼」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美聯社三日引述四名知情人士報導，前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在總統川普一月上任前，向美國在中國的六個使領館下達新命令，包括政府人員及其獲得安全許可的家屬和承包商，皆不得與中國公民發展任何戀愛和性關係。前中央情報局（CIA）分析師指出，這可能是因為中國國家安全部不僅會透過專業間諜刺探情報，也會施壓一般公民設法引誘美國人員提供情報，前述新規定凸顯中方的行動已更為激進。

前大使向6使領館下指示

美國國務院去年夏天已對駐北京大使館，以及駐廣州、上海、瀋陽、武漢和香港領事館發布較為寬鬆的類似政策，禁止美國人員與在使領館擔任警衛、或其他支援事務的中國公民發展戀愛和性關係。前駐中大使伯恩斯在川普上任的幾天前，將限制範圍擴大到全面禁止與任何中國公民發展這類關係，據稱是美國國會議員主動聯繫伯恩斯，對這類關係限制可能不夠嚴格表達擔憂後，促使他採取進一步行動。

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未獲許可者 分手或離職

該指示當時是透過口頭和電子方式傳達給駐中美國人員，但從未公開宣布。此前已與中國公民建立類似關係的美國人員，可以申請豁免，但若被拒絕，就必須在結束關係和離職之間二擇一，違反規定者將被勒令立即離開中國，相關規定僅限駐中人員。

「色誘」一直是世界各地情報機構用以獲取敏感資訊的手段之一，在美蘇冷戰期間尤為常見。美國國務院解密文件顯示，一九八七年，一名美軍陸戰隊員在莫斯科被蘇聯間諜引誘後，美方就禁止駐蘇聯及其加盟國和中國的人員，與當地人交友、約會或發生性關係，但在蘇聯解體後，這種全面性政策鬆綁。

長期以來，美國國務院和其他在中國設有辦公室的機構，都會要求駐中人員向上回報與中國公民的私人關係，但未明確禁止發生戀愛和性關係。

中諜刺探活動更為激進

美國外交官和情報專家指出，北京一直積極利用「美人計」（honeypot）來取得美國機密。美國人員在派駐中國前會接受簡報，聽取有關中國情報機構派遣漂亮女性引誘美國外交官的案例，他們也會被警告，中方可能指派數十名國安人員監視任何一位引起他們興趣的美國外交官。

前中情局分析師、華府智庫「詹姆士敦基金會」主席孟沛德（Peter Mattis）表示，至少有兩起中國特務引誘美國駐中外交官的公開案例，但近年並未聽聞類似情事。此外，中國國安部不僅透過間諜蒐集情報，還會威脅或恐嚇一般民眾協助取得資訊，意味任何與美國外交官交往的中國公民都可能是誘餌。他直言，美國使領館擴大限制表明，中方在試圖接觸美國人員方面變得更為激進。

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