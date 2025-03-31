內戰＋強震 緬甸軍政府掌權大考驗

緬甸首都奈比多1棟樓房在強震中受創傾斜。（美聯社）

2025/03/31 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕緬甸國防軍二○二一年發動政變，成立由「國家管理委員會」領導的軍政府，後續與眾多少數民族反抗軍陷入內戰，實力與控制區持續遭到削弱，加上經濟孤立，如今更面臨規模七．七強震考驗。「華爾街日報」指出，軍政府的應對可能攸關未來的權力歸屬。

報導以二○○八年造成緬甸逾十三萬人罹難的熱帶氣旋「納吉斯」為例，當時緬甸由另一個高壓軍事政權統治，並阻擋國際援助長達數週。迫於災害嚴重，軍政府最終仍與聯合國合作，被視為促成二○一五年緬甸舉行廿五年來首場民主選舉。

請繼續往下閱讀...

緬甸智庫「和平暨安全研究所」（MIPS）創辦人明佐烏指出，許多具迷信觀念緬甸人，可能會將自然災害解釋為當局領導失敗的天譴，這股潛在情緒或許會進一步侵蝕軍方地位。

緬甸國防軍總司令敏昂萊二一年推翻以前國務資政翁山蘇姬為首、贏得二○年議會選舉的「全國民主聯盟」，並在鎮壓後續反政變示威後引發全國性內戰。據獨立監督團體說法，軍政府已失去逾半數領土，但仍掌握中心平原地區和主要城市。反抗軍則在過去一年推進至鄰近曼德勒和實皆部分地區兩個災情最嚴重區域。

專家認為，此次震災或許會改變衝突的發展方向，反抗軍可以嘗試利用軍政府指派應對災情和受損基礎建設的資源，但這也意味著將軍事進展置於迫切人道需求之上，可能承擔失去部分民間支持的風險。然而，軍政府也曾有藉由阻擋救命援助做為戰略優勢，以及對村落和民間基礎建設發動空襲的事跡。

現行緬甸軍政府合法性不被聯合國和全球多數國家承認。「緬甸問題特別諮詢委員會」共同創辦人李亮喜指出，國際援助可能等同於默認軍方領導層的正當性，呼籲各界與受國際普遍承認的緬甸「全國團結政府」（NUG）及反抗軍領袖合作。不過，包括曼德勒和其他重災區的進出權限，泰半仍掌控在軍政府手中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法