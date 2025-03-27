范斯訪格陵蘭計畫犯眾怒 美改行程

由於美國副總統夫人烏莎．范斯率團訪問格陵蘭的計畫，引發格陵蘭政壇朝野反彈，白宮已調整此行的安排，由副總統范斯率領，行程僅限於視察美軍皮圖菲克太空基地。（法新社檔案照）

2025/03/27 05:30

視察島上美軍太空基地

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統夫人烏莎．范斯率團訪問格陵蘭的計畫，引起格陵蘭政壇朝野反彈、批評挑釁。白宮廿五日調整此行的安排，由副總統范斯率領，視察設於該島的美軍皮圖菲克太空基地，聽取北極安全議題簡報。

范斯廿五日在社群媒體貼出一段影片，宣布他將和烏莎一起、於廿八日率團訪問格陵蘭，同時，這趟訪問將僅限於視察皮圖菲克基地，以及「了解格陵蘭的安全情況」，「我們希望重振格陵蘭人民的安全，因為我們認為這對保護全世界的安全至關重要」。根據白宮廿五日下午發表的聲明，更改後的行程是范斯夫婦視察皮圖菲克基地，「聽取北極安全問題的簡報，並與美軍官兵會晤」。

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原本白宮廿三日宣布烏莎率領美國代表團到訪，「參觀歷史性的場所，了解格陵蘭遺產，並觀賞當地的狗拉雪橇比賽」。據稱國安顧問瓦爾茲、能源部長萊特也將同行，瓦爾茲將視察皮圖菲克基地。這項消息遭格陵蘭政府以及丹麥總理佛瑞德里克森批評，美方「不請自來」訪問，是「外國干預」、「挑釁」。

丹麥外交部長拉斯穆森廿六日接受「丹麥廣播公司」（DR）訪問時，對於華府將這趟訪問限於美軍基地表示歡迎，「我想美國人已經取消他們走訪格陵蘭社會的訪問行程，這是非常正面的，他們的訪問將僅限於他們自己的基地皮圖菲克基地，我們不反對這一點」。

川普重申要取得格陵蘭

川普廿四日在內閣會議後，持續重申要取得格陵蘭，「我想格陵蘭或許將會是，在我們的未來中的一部分」，這一點攸關美國國安。川普說，他的政府正與「在格陵蘭的人」共同努力，是「他們在找我們，不是我們找他們」。

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