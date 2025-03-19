川普要華府整頓市容 稱習近平將訪美

美國總統川普（右）17日宣稱，中國國家主席習近平（左）將於「不久的將來」訪問華府。（美聯社檔案照）

2025/03/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中貿易戰硝煙未散，美國總統川普十七日拋出震撼彈，暗示中國國家主席習近平將於「不久的將來」訪問華盛頓，為撲朔迷離的美中關係再添變數。

川普主持華府甘迺迪表演藝術中心董事會會議，談及華府市容時，批評當地高速公路「狀況糟透了，又老又舊，看起來很可怕。」他隨即話鋒一轉，表示習近平將在「不久的將來」到訪，並暗示應加強市容整頓，特別是清理遊民營地和塗鴉，為潛在的「川習會」做好準備。川普上個月甫接掌該中心董事會主席一職，此前他撤換了前總統拜登任命的董事成員。

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對川普的言論，白宮沒有回應評論要求。中國外交部發言人毛寧在十八日例行記者會上，聲稱「我沒有可以發布的信息」。英國「金融時報」引述知情人士說法，指雙方並未討論會面。

美中領袖互訪的話題並非首次浮上檯面。香港「南華早報」近日報導，川普可能四月訪中，但日期尚未敲定。他曾有意邀習近平重返佛州海湖莊園，重現二○一七年的會晤場景，北京則傾向在華府舉行正式會議，或邀川普訪中。華爾街日報則指出，美中官員曾討論六月「生日峰會」的可能性，屆時兩位同月生日的元首或將首度面對面。

川普重返白宮後，兩度調高對中國進口商品的關稅，理由是芬太尼問題；北京則祭出反制，但力道較前任期貿易戰為輕。中方指責美國施壓，呼籲重啟對話。

習近平二○二三年底訪問加州，參加亞太經濟合作會議（APEC），前總統拜登任內並未訪中。照慣例，川普應先訪中，但雙方磋商陷入僵局。知情人士透露，北京認為美方未清楚說明芬太尼問題的具體期待，川普團隊則稱已透過外交管道傳達立場。

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