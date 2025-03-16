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    G7外長峰會聲明 刪一中政策 對中國立場強硬 北京跳腳

    七大工業國集團（G7）外交首長在加拿大峰會，會後聯合聲明省略過去慣有的緩和性措辭，包括「一個中國」政策。（美聯社）

    七大工業國集團（G7）外交首長在加拿大峰會，會後聯合聲明省略過去慣有的緩和性措辭，包括「一個中國」政策。（美聯社）

    2025/03/16 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外交首長十四日結束在加拿大一連兩天的峰會，並在會後聯合聲明對中國採取強硬立場，尤其在涉及台灣的內容上，省略過去聲明中慣有的緩和性措辭，包括「一個中國」政策。中國駐加拿大大使館抨擊G7粗暴干涉中國內政，充斥遏中反中險惡用心。

    鼓勵和平解決兩岸分歧

    G7聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸分歧，支持台灣有意義地參與適當的國際組織，並重申反對單方面以武力或脅迫改變台海、東海和南海現狀。不過，聯合聲明省略G7去年十一月提及的「成員國對台灣問題的基本立場不變，包括既有的一中政策」，以及「成員國並未尋求與中國脫鉤或孤立中國」、「希望與中國建立建設性和穩定的關係」等表述。

    路透：加強涉台問題措辭

    路透認為，這份聲明對中國立場強硬，並加強在涉台問題上的措辭，G7的一中政策意指承認北京是中國的官方政府，因此G7未提「一中政策」，肯定會引起北京高度警戒。

    美國國務卿魯比歐說，聲明反映愈來愈多人認為，中共奉行的經濟和外交政策，一方面使其盡享全球秩序的好處，另一方面卻無視自身責任，導致許多國家在關鍵供應鏈、稀土礦物、關鍵技術等方面過度仰賴中國，從而面臨風險。

    中國駐加大使館反擊道，G7外長聯合聲明粗暴干涉中國內政，充斥傲慢、偏見和遏中反中的險惡用心。中方也聲稱維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一中原則，堅決反對「台獨」分裂，台灣參與國際組織活動，必須也只能按照一中原則處理。

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