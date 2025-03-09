俄反攻庫斯克 萬名烏軍陷困

美國切斷軍事援助，使烏克蘭前線部隊陷入嚴峻情勢。圖為烏國切爾尼戈夫設置的陣亡將士紀念座。（美聯社）

2025/03/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國加大推動烏俄和平進程之際，傳出深入俄羅斯庫斯克州的烏克蘭部隊陷入險境，約一萬名士兵瀕臨圍困風險，對期盼以庫斯克戰局增加談判籌碼的基輔政府造成重大衝擊。

烏克蘭去年八月對烏俄邊境的庫斯克州發動突襲，震驚各界與莫斯科，因為這是自一九四一年納粹德國入侵蘇聯後，俄羅斯領土再次遭外國部隊佔領。

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「路透」報導，庫斯克戰場情勢過去三日驟變，俄軍發動集結反攻奪回領土，幾乎將烏克蘭部隊一分為二，並切斷主力部隊的重要補給線。

烏克蘭權威軍事部落格「深層政府」七日的開源地圖顯示，身處俄國境內的烏軍約四分之三已近乎遭徹底包圍。鄰近俄國邊境的剩餘部隊，僅由一條長約一公里、最狹窄處不到五百公尺寬的道路連結。

芬蘭智庫「黑鳥集團」軍事分析師裴洛能向路透形容，烏軍情勢非常糟糕，將陷入被圍困或是在砲火夾擊下撤退的兩難境地。軍事專家指出，政治考量是支持守住烏軍佔領地的唯一理由，烏方希望以此做為討價還價的籌碼。

英國「每日電訊報」報導，俄軍進兵烏軍在去年掌控的庫斯克城市蘇賈，並於七日跨過邊境進入烏國東北部的蘇梅。據信有大量北韓部隊參與作戰切斷烏軍退路。烏軍唯一一條往返蘇賈的道路，已進入俄軍第一人稱視角無人機視野。為避免進一步損失，烏軍正考慮從庫斯克撤退。

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