為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰瘦身「2縣脫離陸警」 最快傍晚登陸屏東

    2025/11/12 09:31 記者蔡昀容／台北報導
    鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖取自中央氣象署）

    鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖取自中央氣象署）

    鳳凰颱風減弱縮小，雲林、澎湖脫離陸警範圍。根據中央氣象署預報，颱風最快傍晚登陸屏東，隨後自台東出海；在陸地期間可能減弱為熱帶性低氣壓，今晚將解除海上及陸上颱風警報。

    氣象署上午8時更新颱風資訊，鳳凰為輕颱，位於鵝鑾鼻西南西方約160公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北前進。近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風；瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風；七級風平均暴風半徑150公里。陸警範圍從10縣市縮減為8縣市，即嘉義以南、南投、花東，雲林、澎湖則解除警戒。

    預報員朱美霖表示，颱風持續減弱縮小，暴風範圍縮減，雲林、澎湖脫離陸警範圍；颱風預估今天傍晚至晚間登陸恆春半島南段，並往東北方向自台東出海；颱風可能會在台灣陸地期間減弱為熱帶性低氣壓，屆時將同步解除海陸警報。

    降雨方面，朱美霖指出，今天白天花東是降雨熱區，北部及宜蘭間歇降雨，中南部及澎湖受颱風外圍環流接近影響，雨勢增多；今晚花東雨勢減緩、北部降雨增多，中南部視颱風強度而定，可能會有降雨。

    週四至週五轉為東北季風天氣型態，桃園以北留意大雨，宜蘭持續有雨，花東也有雨勢，中南部轉為多雲；週六至下週日（16日）桃園、台北、宜蘭短暫雨，其他地區多雲到晴；下週一（17日）至週二再一波東北季風增強，氣溫將明顯下降，北宜花局部雨勢，台東恆春半島零星雨勢。

    氣象署統計，10日凌晨0時至12日上午8時累積雨量，宜蘭東澳嶺1061.5毫米，新北大粗坑752毫米，台北擎天崗550.5毫米，台東牛頭山422毫米，基隆國一S001K 410毫米；陣風方面，蘭嶼12級，彭佳嶼、東吉島11級，恆春、新屋10級。

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明降雨趨勢。圖為11月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明降雨趨勢。圖為11月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署發布大雨特報。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署發布大雨特報。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播