普廷開條件 允暫時停火

俄羅斯七日晚間對烏克蘭東部頓內茨克州城市多布羅皮利亞發動空襲，造成至少十四人死亡、卅七人受傷。（法新社）

2025/03/09 05:30

堅拒北約部隊維和 接受中國等中立國在烏部署

〔編譯林家宇／綜合報導〕「彭博」七日報導，美國於二月十八日沙烏地阿拉伯會議期間，向俄羅斯提出停火訴求。據知情人士說法，俄國願意就「有條件暫時性停火」進行協商，釋出烏俄戰爭和談第一道正面訊號。

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知情人士表示，莫斯科要求最終和平協議的架構原則必須清楚明確，尤其針對最終維和任務的施行範圍劃下界線，以及哪些國家能夠參與其中。俄國始終表達拒絕讓北約組織（NATO）部隊出現在烏國領土的立場，以及回絕歐洲提出由「意願聯盟」協助監督停火的提案，但不反對如中國等烏俄衝突中立國在烏克蘭部署軍隊。

川普考慮新制裁與關稅 直到停火

美國總統川普七日在白宮表示，有信心俄國總統普廷和他一樣都想推動終戰協議。川普甚至認為，「烏克蘭比俄羅斯更難協商。他們沒有籌碼」、「就達成最終協議而言，和俄羅斯打交道或許更容易」。不過，川普七日稍早也說，他正強烈考慮對俄國實施新的大規模銀行制裁和關稅，直到雙方達成停火協議。

美國近日決定切斷對烏軍援，包括部分暫停共享關鍵情報。被問及此舉是否使普廷得以乘虛而入，川普語出驚人，稱「我覺得普廷正以超出過往的程度打擊烏克蘭，但我想普廷只是在做任何身在其職的人此刻都會做的事情」。

美國太空技術公司「馬薩爾科技」已撤銷烏國取得衛星影像的權限，華府對基輔的敵視做法直接使得戰場上的烏軍處境惡化，例如在前線內行動的無人機，執行任務的精確度降低十％至十五％。

美國國務卿魯比歐七日與烏國外長西比哈通話，告知對方川普欲盡快終結烏俄戰爭的決心，以及各方都得採取行動獲取可維繫的和平。

美烏協商目標：最快速的和平

烏克蘭總統澤倫斯基在例行視訊演說中提到，與川普團隊各層級的協調工作如火如荼進行，「主題很明確：最快速的和平、最可靠的安全」。澤倫斯基表示，俄羅斯針對烏克蘭的能源、天然氣基礎設施發動跨夜攻擊，包括奧德薩、波塔瓦等數個地區，發射了近七十枚巡弋、彈道飛彈和近兩百架無人機，「這一切全朝著確保日常生活的基礎建設而來」。

雖然美國切斷援助，烏克蘭仍維持一定程度防禦能力。澤倫斯基提到，法國支援的幻象兩千戰鬥機首次與F-16戰鬥機一同捍衛領空，成功攔截巡弋飛彈。

澤倫斯基將於十日訪問沙烏地阿拉伯，與王儲穆罕默德．沙爾曼會晤，接著由幕僚長葉爾馬克、國防部長烏梅洛夫在當地與魯比歐、美國安顧問瓦爾茲和中東特使魏科夫協商。魏科夫表示，會議的目標在於「達成和平協議和初步停火架構」。

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