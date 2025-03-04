日新世代潛艦電池技術 疑外洩中國

日本新世代潛艦可能搭載的「全樹脂電池」相關技術，恐已外洩給中國企業。圖為日本海上自衛隊「大鯨級」潛艦4號艦2023年10月舉行下水儀式，並正式命名為「雷鯨號」。（取自日本海上自衛隊官方推特）

2025/03/04 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕日本研發的「全樹脂電池」的相關機敏技術情報，可能外洩給中國企業！這款新世代電池已被列為日本新世代潛艦考慮搭載的配備，因而引起國會議員關切，甚至逆轉日中兩國的軍事力量。經濟產業大臣武藤容治在國會答詢表示，將對此展開調查。

日政府展開調查

日本企業投入各種新世代蓄電池的研發，其中全樹脂電池是由日產汽車工程師堀江英明所開發。堀江在二○一八年成立新創公司APB，預定二○二六年量產。APB雖曾獲得日本國立研究開發法人「新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）七十五億圓（約十六．三億台幣）的補助金，但APB最大股東三洋化成工業為了調度資金，二○二二年將持股賣給福岡的一家半導體設計公司TRIPLE-1，但TRIPLE-1的董事疑與中國過從甚密。

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產經新聞報導，眾議員福島伸享日前在眾院預算委員會分科會上提出質詢，指出可能用於新世代潛艦的全樹脂電池技術，可能已經外洩給中國企業。福島質詢時引用的資料，是由前國家安全保障局長北村滋主持的智庫「北村經濟安保」（Kitamura Economic Security）所做的報告，具有相當高的可信度。

北村的報告指出，TRIPLE-1成為APB的最大股東後，與中國企業的接觸也隨之增加。福島在質詢時也指出，由TRIPLE-1派在APB的董事，二○二三年三月安排中國電信巨頭華為（Huawei）技術人員等共四人，前往APB工廠參觀，視察APB的電池材料、生產設備等。之後，Ｔ公司董事頻繁詢問詳細的技術資訊，機敏資料可能在此過程中外洩到中國企業。

福島警告，如果機敏情資外洩到中國，並被用於潛艦等軍事發展，「日中兩國的軍事力量將完全逆轉」。他表示，TRIPLE-1的這類行為「如果是故意的，就是間諜行為」，要求政府提高問題意識。

報導指出，經產大臣武藤容治已表示將展開調查，日本公安調查廳也對全樹脂電池情報外洩表示強烈關注。

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