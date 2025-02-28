美烏礦產協議無安全保障 川普點名歐洲負責

烏克蘭總統澤倫斯基將於廿八日訪問華盛頓。（歐新社）

2025/02/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿六日在內閣會議上表示，烏克蘭總統澤倫斯基將於廿八日訪問華盛頓，簽署一項「非常重大的」美烏關鍵礦產架構協議。川普政府希望藉此確保美國能長期取得烏克蘭豐富的礦產資源，特別是對於航太、國防及核工業至關重要的稀土。然而，川普明確指出，美國不會提供烏克蘭實質安全保障，並將此責任歸於歐洲盟友。

協議即構成一種「自動安全」

川普直言：「我不會提供太多安全保障，這將由歐洲來做。」他強調，這項礦產協議將使美國「收回資金，並在未來獲得大量資金」。

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據美聯社取得的協議草案，美國在文件中僅表示「支持烏克蘭為獲取『持久和平』所需安全保障所做的努力」，並未明確承諾提供任何安全保證。草案僅含糊提及，「參與方將尋求確定任何必要措施，以保護協議中界定的共同投資」。烏克蘭總理什米加爾透露，初步達成的經濟協議，也確立了「重建烏克蘭投資基金」的條款與條件。

一名匿名的白宮官員明確表示，接受這項礦產協議，是川普邀請澤倫斯基會晤的「先決條件」。澤倫斯基廿六日在基輔記者會上說，烏美雙方的架構經濟協議不包含烏克蘭視為至關重要的美國安全保障。他坦言，這項協議的成敗，最終結果取決於他與川普的會談。

協議成敗取決於28日會談

然而，川普在宣布澤倫斯基即將到訪時，對美國是否提供安全保障，態度曖昧。他聲稱，美國參與烏克蘭礦產開採，本身即構成一種「自動安全」，因為「當我們的人在那裡時，沒人會想胡來」。川普更說，烏克蘭「可以忘記加入北約」，並暗示他認為烏克蘭加入北約的渴望，可能是引發烏俄戰爭的導火線。他透露，希望儘快與俄羅斯總統普廷會面，商討結束烏俄衝突。

歐盟3月峰會將討論保障方案

歐盟理事會主席科斯塔廿七日宣布，已邀請澤倫斯基參加三月六日在布魯塞爾舉行的特別峰會，討論可能的歐洲「安全保障」方案。科斯塔在致各國領導人的信中表示：「歐盟及其成員國準備在歐洲安全方面承擔更多責任。」

與此同時，俄美外交官廿七日在伊斯坦堡舉行會晤，討論兩國駐莫斯科及華盛頓大使館的運作，顯示美俄之間仍維持溝通管道。

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