已得手千筆資料 菲逮兩名中國間諜

菲律賓國家調查局近日又逮捕5名疑似間諜的可疑人士，其中2人為中國籍，另外3人為受雇的菲律賓人。（法新社）

2025/02/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國間諜無孔不入！菲律賓國家調查局（NBI）廿五日宣布，逮捕兩名涉嫌從事間諜活動的中國籍人士，利用「國際行動用戶識別碼截收器」（IMSI-Catcher）在大馬尼拉地區的軍營、警察局及其他重要部門附近蒐集資訊，遭警方逮捕前已取得上千筆資料。

僱車繞行軍事等地點 以識別碼截收器蒐集資訊

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NBI發佈新聞稿指出，倪姓與鄭姓中國嫌犯被控支付金錢給三名菲律賓籍共犯，載著他們穿梭馬尼拉，行經包括總統府、美國大使館和阿吉納爾多營、克拉梅營及維拉莫爾空軍基地等敏感軍事地點，過程中使用具有模仿行動通訊基地台的國際行動用戶識別碼截收器，以半徑一至三公里的範圍接收訊息。

國際行動用戶識別碼截收器被視為是一種間諜工具，可放在車上，偽裝成合法手機訊號基地台，蒐集特定範圍內所有的手機號碼，攔截及操控通訊，並跟蹤用戶位置。

NBI指出，在接獲菲武裝部隊情報局（ISAFP）有關搭載IMSI車輛的報告後，廿日展開逮捕行動。除IMSI，查獲的設備還有未經授權且具惡意功能的基地台，可用來攔截、操縱或干擾行動網路通訊。

倪嫌的妻子向當局供稱，公寓中的確藏有數台IMSI，三名菲國嫌犯亦確實受雇在馬尼拉地區活動，操作相同的資通訊技術（ICT）設備。其中一名菲籍共犯在警方記者會上指出，與中國籍嫌犯從去年十月開始合作，以每日三千披索（約一六九七台幣）的報酬開車繞行馬尼拉。

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