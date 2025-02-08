USAID全球逾萬員工 川普砍剩611人

美國總統川普計畫將美國國際開發總署（USAID）員工人數，從目前的逾1萬人減至611人，其中亞洲辦事處僅保留8名員工。（路透檔案照）

2025/02/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「路透」六日引述知情人士報導，上任後積極縮減聯邦政府開支的美國總統川普，計畫將在海外從事人道救援與發展援助計畫的「美國國際開發總署」（USAID）員工人數，從目前的逾一萬人減至六一一人，其中亞洲辦事處僅保留八名員工。「華爾街日報」同日也引述消息披露，白宮正在草擬行政命令，準備裁撤衛生與公共服務部數千名員工。

根據美國國會研究處（CRS）資料，USAID在全球雇用一萬一千多名員工，其中三分之二在美國境外。自七日起，全球所有直接雇用人員將進入「行政休假」，有人更已收到解雇通知。

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稍早消息指出，USAID非洲辦事處可能僅保留十二人，亞洲及拉丁美洲和加勒比地區辦事處各留八人，中東辦事處則有廿一人。與此同時，「紐約時報」引述USAID三名員工報導，USAID負責管理約八百個獎項和合約也將被取消。

曾擔任USAID署長逾六年的美國布朗大學華森國際研究中心資深研究員艾伍德直呼，「這太離譜」，警告這場大規模裁員將讓曾經拯救全球數千萬人性命的USAID徹底瓦解，「很多人可能活不下來」。美國政府雇員聯合會和美國外交協會則在華盛頓哥倫比亞特區聯邦法院向川普、出任代理署長的國務卿魯比歐、財政部長班森特及國務院和財政部等提告，尋求法院頒令阻止川普這項造成全球人道危機的「違憲及非法行動」。

儘管川普有意將USAID併入國務院，但因USAID是由國會立法成立、運作及提供資金，也須在國會同意下始可裁撤或合併。

衛生部最快下週裁減

另一方面，「華爾街日報」六日披露，白宮正在擬定一項行政命令，準備解雇數千名衛生與公共服務部員工，食品暨藥物管理局（FDA）、疾病管制暨預防中心（CDC）都將裁減一定比例員工。若白宮決定實施，最快下週就會宣布。衛生部員工逾八萬人，除FDA和CDC外，國家衛生研究院（NIH）、聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計畫服務中心等均為下屬機構，從事批准新藥、追蹤禽流感疫情和研究癌症等不同工作。

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