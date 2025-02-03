魯比歐訪拉美 聚焦巴拿馬運河

美國國務卿魯比歐1日抵達巴拿馬，展開上任後首次出訪行程。（路透）

2025/02/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐一日抵達巴拿馬，展開上任後首次出訪行程。此行的兩大焦點分別為美國總統川普威脅「收回」巴拿馬運河，遏制中國在西半球日益擴張的影響力，以及困擾美國已久的非法移民和毒品走私問題。美國國務院強調，魯比歐不會對巴拿馬「發號施令」，而是致力於建立雙方互惠的夥伴關係。

有別於美國國務卿上任後的「處女航」多半選擇訪問歐亞盟國，以彰顯大國外交合作，拉丁裔且西班牙語流利的魯比歐將在一至六日訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加。魯比歐預計二日遊覽巴拿馬運河，並會見已表明運河歸屬「不容談判」的巴國總統穆里諾。

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不容中國事實或法理控制運河

魯比歐行前提到，雖然巴國政府「整體上親美」，但運河是美國核心國家利益，「我們不能允許任何外國勢力擁有潛在的控制權、尤其是中國」。國務院拉美特使克拉佛─卡羅內（Mauricio Claver-Carone）也強調，巴拿馬前總統瓦雷拉在二○一七年與台灣斷交，轉而承認中國，「實際上是將整個運河區的戰略資產交給中國」；巴拿馬運河是廿一世紀關鍵戰略資產，「不能被中國在事實上或法理上控制」。

巴拿馬「新聞報」（LA PRENSA）指出，隸屬香港「長江和記實業」的中企「巴拿馬港口公司」，握有運河兩端港口廿五年特許經營權，但該公司多年來三度修訂合約，談判過程形同黑箱作業，讓巴國政府至少損失十億美元（約三二九億台幣）收入。該公司還以會影響營運獲利為由，企圖阻止巴國擴建太平洋沿岸港口設施，引發國家發展和企業利益衝突的爭議。

華府智庫「哈德遜研究所」兼任研究員巴特勒（Daniel Batlle）向「美國之音」表示，近年來，中國在中美洲及拉美地區的經濟和外交影響力不斷增強，反觀美國一直忽視該地區，魯比歐此行目的在於發出強烈訊號，「美國是比中國更強大、更可靠的盟友」。

討論合作遏制非法移民及毒品

在移民政策方面，魯比歐將與出訪的拉美國家討論合作遏制非法移民流動。美國智庫「外交關係協會」拉美問題學者弗利曼（Will Freeman）說，魯比歐出訪這些國家的原因之一，是它們對川普的大規模驅逐非法移民計畫非常重要，「魯比歐和川普正在尋找願意接受第三國移民的國家」，其中薩爾瓦多是潛在地點。

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