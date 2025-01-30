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    DeepSeek對國安影響 白宮評估中

    OpenAI證實，已掌握疑似DeepSeek利用「蒸餾」技術的證據，不僅違反開源使用規定，更有剽竊智慧財產之嫌。（法新社）

    OpenAI證實，已掌握疑似DeepSeek利用「蒸餾」技術的證據，不僅違反開源使用規定，更有剽竊智慧財產之嫌。（法新社）

    2025/01/30 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕面對中國新創人工智慧（AI）公司「深度求索」（DeepSeek）的AI應用程式，白宮發言人李威特廿八日表示，美國國家安全會議（NSC）正在檢視該程式對國家安全的影響，也將致力於確保美國在AI領域的主導地位。美國AI巨擘OpenAI廿九日也表示，已掌握證據，顯示DeepSeek盜用其模型進行開發。

    華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，中國正將人工智慧視為當前創新軍備競賽中爭取主導地位的基石，目的不僅是為了在人工智慧領域取得優勢，更希望利用這一優勢，在高超音速、量子運算等領域取得領先，進而重塑全球的權力版圖。

    新加坡國立大學李光耀管理學院資深研究員卡布利 （Alex Capri）則指出，如果中國公司能開發出領先的認知AI，並利用這一技術在軍事等戰略領域提升競爭優勢，進而不再需要使用輝達的先進AI晶片，將使美國 失去重要的地緣政治槓桿。

    OpenAI掌握DeepSeek侵權證據

    聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI公司向英國「金融時報」證實，已掌握疑似DeepSeek利用「蒸餾」（distillation）技術的證據，不僅違反開源使用規定，更有剽竊智慧財產之嫌，但婉拒進一步說明或提供證據細節。

    蒸餾技術可讓開發者利用更大、更強的模型輸出成果，在較小模型獲得更出色表現，並使其在特定任務上以更低廉的成本，取得類似結果。儘管蒸餾是AI業界常見作法，但DeepSeek若利用蒸餾技術打造自家模型，並與OpenAI競爭，將違反OpenAI服務條款，因此產生疑慮。根據該公司服務條款，用戶不得「複製」任何OpenAI的服務，或是「利用輸出結果，來開發與OpenAI競爭的模型」。

    白宮AI和加密貨幣專家塞克斯接受福斯新聞網訪問時，被問到DeepSeek崛起是否涉及智慧財產權盜竊時，表示有「大量證據」顯示，DeepSeek是仰賴OpenAI模型輸出，以協助開發自家技術。

    以色列情報公司爆料 DeepSeek可生成惡意程式 竊取信用卡個資

    另一方面，DeepSeek也引發外界對於用戶資安的疑慮，包括將大量美國用戶的資料傳回中國。《富比世》報導，以色列情報公司Kela指出，DeepSeek可創建惡意程式，從特定瀏覽器獲取信用卡資料，並將其傳送到遠端伺服器，甚至建議用戶從特定黑市購買被竊取的數據，並給予有關洗錢的提示。網路安全專家指出，DeepSeek沒有與美國同行具備相同的保障措施，可能會被欺騙去做「邪惡」的事情。

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