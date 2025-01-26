魯比歐暫停援外支出90天

美國國務卿魯比歐發布新指引，立即暫停支付現有大部分援外資金，為期90天，可能影響對烏克蘭、台灣等主要盟友的援助。（路透檔案照）

2025/01/26 05:30

新指引有解讀空間 列「若干例外」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普簽署行政命令，指示國務院暫停對外援助計畫以待審查後，國務卿魯比歐廿四日發布新指引，立即暫停支付現有大部分援外資金，為期九十天，並預計八十五天內提出審查報告，供川普定奪去留。魯比歐指引範圍之廣泛，被形容為「核爆級」，可能影響對烏克蘭、台灣等主要盟友的援助。

烏克蘭、台灣可能受影響

美國政治新聞網站「Politico」取得的國務院文件顯示，魯比歐已向所有外交及領事人員發布新指引，要求停止執行幾乎全部現有對外援助資金計畫。三名現任及兩名前任官員指出，指引的範圍比川普的行政命令更廣泛，顯示國務院停止將援助資金撥給美國政府先前核准的計畫，暫不清楚是否影響已撥款的資金，或對烏克蘭的援助。一名國務院官員直言，此舉完全是「核爆級」。

請繼續往下閱讀...

不過，新指引仍留有解讀空間，並列出若干例外，包括埃及和以色列的外國軍事融資將繼續執行，也允許緊急糧食援助及指引發布前的合法開支等，所有決定必須符合相關援助計畫的條款，但對烏克蘭、約旦和台灣等主要盟友的援助則可能暫停。據了解，該指引已獲國務院顧問尼德漢（Michael Needham）及政策規劃主任安東（Michael Anton）等高層核准。魯比歐檢視後，預計八十五天內提出報告，包括建議維持、修改或終止援助計畫，交由川普定奪。

據報導，美國是全球最大的援助捐贈國，在二○二三財政年度提供七二○億美元援助。根據拜登政府向國會提出的請求，今年預定獲得這類援助的國家包括烏克蘭、台灣、立陶宛、越南等國。魯比歐的指引可能導致美國政府面臨民事責任，因為未履行的合約可能被視為違反條款，從而引發訴訟。

華府智庫「布魯金斯研究院」資深研究員英格拉姆（George Ingram）表示，川普親信希望外援與美國優先議程密切相關，援助要能推動美國在全球的戰略利益，暫停及審查援助計畫旨在確保外援符合該議程。然而，部分前官員擔憂，縮減外援可能阻礙美國與中國競爭所付出的努力。中國一直試圖利用「一帶一路」，擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。

多年來，川普和共和黨人一直關注歐巴馬和拜登政府的「浪費性」對外援助支出。川普在首任總統任期也曾提議將國務院預算削減三分之一，但當時遭國會拒絕。英格拉姆表示，這次的反對聲浪將會更溫和，因為共和黨如今掌握國會兩院，且許多共和黨籍議員與川普同一陣線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法