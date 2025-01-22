川普關稅大棒 第一擊揮向加墨

美國總統川普廿日上任第一天並未簽署關稅行政命令，但他表示，計畫二月一日對墨西哥與加拿大課徵廿五％關稅，因為這兩個美國最大貿易夥伴讓非法移民與毒品湧入美國。（路透）

2025/01/22 05:30

2月1日起開徵25％關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普廿日上任第一天並未簽署關稅行政命令，但他表示，計畫二月一日對墨西哥與加拿大課徵廿五％關稅，因為這兩個美國最大貿易夥伴讓非法移民與毒品湧入美國。

川普在就職演說上指出，「我們不會對我們的公民課稅，來讓其他國家變得富有，而是會對外國加徵關稅與課稅，讓我們的公民變得富裕」。他沒有提到哪些國家是他的關稅目標。

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當晚，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，「我們考慮對墨西哥與加拿大課徵廿五％關稅，因為他們讓大批民眾跨越邊境，我認為我們將在二月一日實施」。這段即興談話劍指兩個對美國汽車供應鏈與能源進口至關重要的盟友，任何邊界關稅恐引發美墨加協定（USMCA）簽署國之間的貿易戰，而該自貿協定涵蓋一．八兆美元的貨物與服務貿易流動。

牽動美墨加協定1.8兆美元產值 美新車恐漲9.8萬元

加拿大與墨西哥已表示，如果川普課徵關稅，將對美國產品採取報復行動。該協定預計二○二六年七月完成檢視工作。

廿日稍早，川普回應是否兌現政見，對所有進口貨課徵十％至廿％關稅的問題時表示，「也許，但我們尚未準備好」，顯示他不會立即全面實施關稅。墨西哥披索與加幣早盤上漲，傳出恐面臨美關稅後，一度重貶一．四％，而彭博美元指數升值○．七％，為去年十二月十八日來最大漲幅。

分析師示警：美汽車業災難性打擊

伯恩斯坦分析師報告指出，川普若對鄰國課徵如此高的關稅，將對美國汽車產業造成「災難性」打擊，因為相關業者從加拿大與墨西哥進口大量汽車。斯泰蘭蒂斯在美國銷售的汽車約四十％依賴進口，通用汽車約卅％、福特約廿五％。沃爾夫研究公司說，美國進口約九七○億美元的汽車零組件與四百萬輛整車，額外的關稅將對此造成影響，使每輛新車價格平均上漲三千美元（約九．八二萬台幣）。

德媒警告德車企恐重創 南韓三星家電產線擬遷美

對此，德國公共廣播聯盟（ARD）指出，此舉將連帶影響德國汽車產業，因為許多德國車企都在墨西哥設有工廠。汽車、汽車配件與電腦等是墨西哥重要的出口產品，並有八十％的出口貨物運往美國。二○二三年墨西哥超越中國，成為美國最大進口國。南韓媒體廿一日報導，三星電子公司和樂金電子公司（LG Electronics）正考慮將部分家電產線從墨西哥廠轉移至美國廠。

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