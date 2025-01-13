尹錫悅 不出席明天首場庭審

（美聯社）

2025/01/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓總統尹錫悅日前透過律師聲明，將親自出席彈劾案憲法法院庭審，為自己辯護。但在十四日首場審理即將到來之際，尹錫悅委任律師尹甲根十二日表示，基於安全考量，不會出席首日庭審。

韓聯社報導，尹甲根指控高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警察廳國家偵查本部持續嘗試以非法方式執行非法且無效的拘留令，致使尹錫悅人身安全堪憂，表明只要解決個人安全顧慮和警衛問題，尹將隨時出庭受審。

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尹錫悅的彈劾庭審分別訂於十四、十六、廿一、廿三和二月四日。依照南韓「憲法裁判所法」規定，法院可在當事人二度缺席庭審的情況下直接審理。

公調處三日前往官邸執行逮捕和搜查令時，與警護處和軍警人員對峙，為避免衝突放棄執行。公調處正在規劃二度，也可能是最後一次逮捕行動，強調任何阻礙公調處執法嘗試的對象可能遭到拘禁。

據韓聯社引述的四家民調機構調查，一千名成年受訪者中，六十二％支持憲法法院通過彈劾案、卅三％認為應駁回。另一項針對一○○一名成年民眾進行的民調顯示，尹錫悅所屬的國民力量黨支持度上升至卅四．四％，恢復至戒嚴事件前水準，最大在野黨共同民主黨為四十五．二％，另有五十八．五％認為下屆總統應由在野黨掌權，較前一次調查下降一．九％。

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