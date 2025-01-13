為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    石破茂 擬二月中旬前會川普

    日本外相岩屋毅。（路透）

    日本外相岩屋毅。（路透）

    2025/01/13 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕為了在美國總統當選人川普重返白宮後持續與華府維持密切關係，日本外相岩屋毅十二日宣布將出席廿日的川普就職典禮，為首相石破茂訪美並與川普舉行領袖峰會鋪路；至於石破則在同日播出的訪問中說，他希望能適當時機盡快與川普會面。

    外相將出席就職禮 為峰會鋪路

    日本共同社引述政府消息人士的話指出，日本正致力安排石破在二月中旬以前訪美，以及與川普會面。為促成川石會，外相岩屋毅十二日在日本放送協會（NHK）的節目中表示，將應邀赴美出席廿日的川普的就職典禮，首要目標是「與即將上台的川普政府建立堅實的信賴關係」，並盼能與川普新政府的國務卿人選、共和黨籍國會參議員魯比歐會面。

    這是岩屋自去年十月接掌日本外務省以來首度訪美。根據共同社，派遣外相出席美國總統就職典禮實屬罕見，因為過去出席該典禮的日方代表，通常日本駐華府大使。

    至於石破本人則在八日錄製、十二日播出的BS東京電視台的節目中說，希望能在適當時間盡快舉行美日領袖峰會，與川普就關稅等議題交換意見。去年十月上台的石破一度考慮在今年一月中旬、即川普正式就職前與之會面；然因部分日方官員認為及早倉促碰頭不如正式峰會，石破因而改為爭取在二月份訪美。共同社說，預料石破會在川石會中重申美日結盟的重要性，以及可能就遭拜登總統阻撓的日本製鐵收購美國鋼鐵一事，與川普交換意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播