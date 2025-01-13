石破茂 擬二月中旬前會川普

日本外相岩屋毅。（路透）

2025/01/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕為了在美國總統當選人川普重返白宮後持續與華府維持密切關係，日本外相岩屋毅十二日宣布將出席廿日的川普就職典禮，為首相石破茂訪美並與川普舉行領袖峰會鋪路；至於石破則在同日播出的訪問中說，他希望能適當時機盡快與川普會面。

外相將出席就職禮 為峰會鋪路

日本共同社引述政府消息人士的話指出，日本正致力安排石破在二月中旬以前訪美，以及與川普會面。為促成川石會，外相岩屋毅十二日在日本放送協會（NHK）的節目中表示，將應邀赴美出席廿日的川普的就職典禮，首要目標是「與即將上台的川普政府建立堅實的信賴關係」，並盼能與川普新政府的國務卿人選、共和黨籍國會參議員魯比歐會面。

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這是岩屋自去年十月接掌日本外務省以來首度訪美。根據共同社，派遣外相出席美國總統就職典禮實屬罕見，因為過去出席該典禮的日方代表，通常日本駐華府大使。

至於石破本人則在八日錄製、十二日播出的BS東京電視台的節目中說，希望能在適當時間盡快舉行美日領袖峰會，與川普就關稅等議題交換意見。去年十月上台的石破一度考慮在今年一月中旬、即川普正式就職前與之會面；然因部分日方官員認為及早倉促碰頭不如正式峰會，石破因而改為爭取在二月份訪美。共同社說，預料石破會在川石會中重申美日結盟的重要性，以及可能就遭拜登總統阻撓的日本製鐵收購美國鋼鐵一事，與川普交換意見。

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