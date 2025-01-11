川普封口費案 無條件獲釋

美國總統當選人川普和律師10日在佛州海湖莊園以視訊方式出庭，聆聽紐約州法官就封口費案的量刑。（路透）

2025/01/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦最高法院九日裁定拒絕接受總統當選人川普要求阻止「封口費案」在十日的宣判後，承審封口費案的紐約州法院法官莫城十日做出判決，一如他先前預告，他並未判處川普有期徒刑，而是無條件釋放，不讓他入獄坐牢。

川普：非常可怕的經歷 政治獵巫

川普並未親自現身位於紐約市曼哈頓的紐約州法院聽判，而是與律師一起在佛州海湖莊園視訊出庭。當法官向川普問好時，他沒有回應、只是默默坐著。川普律師在陳述時說，「對川普總統、他的家人和朋友，以及美國，今天是悲哀的一天」。川普接著發表聲明，稱這是一次非常可怕的經歷、是政治獵巫，意圖損害其名譽，也是紐約州和紐約法庭體系的一次挫敗。

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在檢察官陳述案情，指雖然川普在本案「蓄意滋生對司法機構和法治的蔑視」、但他支持無條件釋放的裁定後，莫城裁定無條件釋放川普，並表示，判刑是任何刑事法庭法官所必須做出最困難、最重大的決定之一。

川普因付給色情片明星封口費而被控卅四項偽造商業紀錄的罪名，已於去年五月定罪，依法最重可處四年有期徒刑，即使法官讓他無條件獲釋，川普仍寫下紀錄，成為首位入主白宮的重罪犯。

法界人士指出，對重罪犯而言，無條件釋放是一種罕見的量刑，反映出法官體認到，川普將在十天後就任總統，不可能給他其他的判決。

法官宣判後，始終堅稱無罪的川普可就定罪展開正式上訴。即使身為總統，川普也無權赦免自己，因為總統的赦免權並不能延伸到州層級的指控。

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