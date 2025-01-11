台海新戰力 美第7艦隊將部署無人裝備

美國海軍第七艦隊旗艦藍嶺號與羅斯福號航艦、美利堅號兩棲登陸艦在菲律賓海軍演。（路透檔案照）

2025/01/11 05:30

提高「海上拒止」能力 結合傳統戰力

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕為了應對與中國可能發生戰爭，美軍將利用無人裝備提高「海上拒止」能力。美國海軍第七艦隊司令凱徹（Fred W. Kacher）接受日本產經新聞專訪時透露，第七艦隊有意部署AI無人機和無人艇等新的戰力，未來將與傳統戰力組合運用，以對抗中國與北韓的威脅。

美海軍發展新戰略方針能力

美國海軍去年九月發表新的戰略方針「航海計畫二○二四」，其中記載在二○二七年之前要做好與中國可能爆發戰爭的準備；「非傳統的海上拒止」與「長程射擊」並列為新方針中的五大重要能力之一。

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報導指出，非傳統的海上拒止手法，指的是利用無人機和無人艇等無人裝備，將敵對勢力排除在某些海域的一種新能力。美國防部在去年啟動「複製者」計畫，準備利用數千套可消耗的無人裝備來對抗中國。美國印太司令帕帕羅去年受訪時也曾提到，共軍一旦武犯台灣，將把台海變成「無人武器的地獄」，挫敗中國對台進攻。

凱徹說，「複製者」計畫第一彈構想將於今年八月之前實施，第七艦隊對於新戰力的投入表示歡迎；有人與無人裝備勢必會結合在一起，亦即新的戰力將和傳統戰力聯動作戰。

對共軍海上拒止能力 左右戰況

台灣有事之際，共軍將對台灣進行海上封鎖並阻止美軍接近，因此對共軍的海上拒止將成為左右戰況的重要任務。報導指出，在日本防衛或台灣有事時，美軍能夠投入多少高性能的無人裝備，以及與日本自衛隊能夠達到多大程度的聯動，是未來的課題。

訪談中，凱徹也提到去年九月海上自衛隊護衛艦首次通過台灣海峽，強調守護「遵守國際法的飛行、航行」必要性，並對此表示歡迎。對於美國海軍和海上自衛隊艦艇共同通過台灣海峽的可能性，凱徹表示，「正在尋求與海自進行更深入活動的機會」，表現出積極的態度。

去年十月間，海自準航艦「加賀」號在美國佛州進行匿蹤戰機F35B的起降測試，凱徹期待未來能增加與加賀號的合作，包括與運用F35C的航艦「喬治．華盛頓」號合作在內，以促進美日部隊作戰的一體化。

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