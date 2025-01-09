臉書監獄沒了? Meta取消事實查核 被解讀向川普示好

臉書母公司Meta宣布調整美國內容審查機制，取消外部事實查核，Meta執行長札克伯格此舉被解讀為向總統當選人川普示好。（法新社檔案照）

2025/01/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕臉書母公司Meta宣布調整美國內容審查機制，取消外部事實查核，改採類似Ｘ平台的「社群註記」（Community Notes）功能，影響旗下Instagram和臉書數億美國用戶。此舉適逢美國總統大選後，Meta執行長札克伯格一系列動作被解讀為向總統當選人川普示好，引發爭議。

Meta新任政策長、前總統布希幕僚卡普蘭，七日選擇在川普愛看的「福斯與朋友們」節目公布此消息。他表示，該公司之前的事實查核系統變得過於偏頗，讓許多人被關進「臉書監獄」，因此希望重新設定平衡，讓言論更自由。他指出，馬斯克擁有的Ｘ平台是一個很好的範例，它的規則很少，而且允許使用者互相審查。

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札克伯格同日也發文，抨擊事實查核政治偏見過重，「摧毀的信任比創造的要多，尤其在美國」。他表示，Meta將繼續刪除包括恐怖主義和剝削兒童等「許多合法的不良內容」。

恐威脅新聞業、民主與用戶安全

此舉與Meta迥異於此前的政策。二○二一年國會山莊暴動事件後，Meta曾封鎖川普帳號，川普去年競選時，更稱臉書為「全民公敵」。此後，札克伯格積極修補與川普的關係，不僅捐款百萬美元給其就職基金，並任命死忠川粉、終極格鬥冠軍賽（UFC）執行長懷特進入Meta董事會。此外，札克伯格還呼應川普對社群媒體的批評，指責拜登政府施壓刪文，並壓制疫情相關言論。

國際事實查核聯盟前創始主任曼札理斯批評札克伯格「政治操作」。諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑞薩警告，Meta停止事實查核計畫，將威脅新聞業、民主與用戶安全。

此外，Meta也更新仇恨言論政策，允許用戶在討論跨性別權利、移民或同性戀等議題時，使用侮辱性語言。新政策也不再禁止將女性物化或對特定族群的非人性化言論。LGBTQ媒體倡導組織GLAAD主席艾利斯批評，取消事實查核和仇恨言論政策，將使Meta平台對用戶和廣告商都不安全。

彭博報導，札克伯格的轉變是出於個人信念或商業算計仍未知，但Meta確實面臨挑戰，包括國會正推動廢除保護社群媒體平台的「通訊端正法」第二三○條，及聯邦貿易委員會的反壟斷訴訟，與川普建立良好關係或許能協助Meta化解部分危機。

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