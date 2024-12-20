普廷稱烏戰領先 隨時可與川普談

俄國總統普廷十九日在莫斯科舉行年終記者會時，參與烏克蘭軍事行動的俄羅斯太平洋艦隊第一五五陸戰隊旅的官兵，在他身後展開該部隊的軍旗。（美聯社）

2024/12/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十九日舉行年終記者會，聲稱願意隨時和美國候任總統川普就烏克蘭和平問題舉行會談，「俄國願意談判和妥協」。普廷誇耀烏克蘭戰爭提升了俄國的軍事和經濟實力，還聲稱應該「早點出兵」，並應為此更早做好充分準備。

聲稱應該「早點出兵」

普廷在這場透過電視轉播、持續四個半小時的記者會中，回答了七十六個問題，當中與俄烏戰爭有關達十四個。他強調俄軍在烏克蘭全線戰場上正佔上風，但承認不確定何時能全面收復庫斯克州。被問到川普可能提出的和平協議時，普廷說他歡迎和川普見面，「我很期盼，隨時都可以」，但「我不知道何時能見到他，…我和他超過四年沒談話了」。他表示，俄羅斯願意在可能的和談中做出妥協，不過談判應該基於現實情況，俄羅斯需要的不是停戰，而是有可靠安全保障的和平，並稱過去俄方曾三度同意烏國的和平方案，但都遭基輔當局拒絕。

請繼續往下閱讀...

尚未見阿塞德 否認失敗

普廷也首度就阿塞德的下台發表評論，指俄國給了他庇護，但目前兩人還沒有見面，正計畫安排會面。普廷否認這事件是俄羅斯的失敗，稱十年前敘國是恐怖組織地盤，而俄軍的轟炸行動實現了摧毀恐怖組織的目標，莫斯科將與敘利亞新當局討論可能延長俄羅斯在敘利亞基地的存在。此外，他形容以色列是阿塞德下台的主要受益者，譴責以軍佔領敘國領土。

談到經濟時，普廷稱俄羅斯今年的經濟成長將接近四％，通膨雖令人憂心，但整體經濟形勢仍穩定。

在中國部分，普廷稱中國領導人習近平是自己的朋友，俄中關係達到近年未曾有過的水準，兩國合作是國際穩定的工具。至於金磚國家不是對抗西方的工具，而是實現自己的利益。

建議美俄來場飛彈決鬥

此外，針對西方國家質疑俄國榛果樹（Oreshnik）高超音速（極音速）飛彈的性能，普廷當場建議美俄來場飛彈「決鬥」，選擇一個指定目標讓美國飛彈防禦系統保護，自豪一定能讓美方系統一敗塗地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法