駁斥中國內政說 布林肯：台灣是我們的事

國國務卿布林肯18日出席華府智庫「外交關係協會」座談會，駁斥中國宣稱台灣是其內政說法，強調國際社會對此的回應是：「不，這是我們的事」。（路透）

2024/12/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯十八日出席華府智庫「外交關係協會」座談會，並接受該智庫刊物「外交事務」訪問，回顧拜登政府如何重建美國的全球領導力，以及四年來的外交政策成果。布林肯說，中國宣稱台灣是其內政，與他國無關，然而，國際社會對此的回應是：「不，這是我們的事」，美國也成功讓歐洲大西洋地區更加關注台灣。

美國成功讓歐洲更加關注台灣

布林肯指出，這四年來，美國讓人們更加重視台灣議題，特別是歐洲大西洋地區更關注台灣情勢，「自我們上任後，人們對此有了更深入理解，如果因中國的行動導致台灣危機，這將波及全球，沒有人能置身事外」。

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他提到台灣對全球半導體生產、台海對全球商業運輸的重要性，指台灣危機將對全球經濟帶來巨大影響，這使得歐洲各國更加積極地對中國表達立場，要求維持台灣海峽的和平與穩定。布林肯說，中國常說台灣是他們的內政，與他國無關，「事實上，國際社會已經做出回應：『不，（台灣）是我們的事』」，美國做到讓幾乎全世界意識到這一事實，即「這關乎所有人」，因為若台灣發生危機，整個世界都會受到影響。

若台灣發生危機 影響全世界

針對中、俄、伊朗與北韓結盟趨勢，布林肯說，中國渴望領導地位，「就不能一方面說希望烏克蘭達成和平，另一方面又資助持續侵略」。國際社會對俄國侵略烏克蘭的回應，對中國是很明顯的教訓，愈來愈多國家一致強調，維持台海和平的重要性，因為這將深刻影響大家的利益。

今日烏克蘭 明天可能在東亞

布林肯指出，拜登政府積極建立歐洲大西洋地區與印太地區的橋梁，北約組織（NATO）已有四個印太地區夥伴，美國打破歐亞夥伴只關心各自區域事務的孤立狀態，愈加意識到安全問題不可分割；而亞洲國家如日本，也意識到，今日在歐洲、在烏克蘭發生的事，明天可能在東亞發生。

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