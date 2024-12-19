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    法海軍暌違57年部署印太 將參與日美加澳聯合軍演

    法國海軍上月底派遣「戴高樂號」航空母艦打擊群前往印太執行長期任務，這是法國航艦相隔57年再次航行於印太地區。（路透檔案照）

    法國海軍上月底派遣「戴高樂號」航空母艦打擊群前往印太執行長期任務，這是法國航艦相隔57年再次航行於印太地區。（路透檔案照）

    2024/12/19 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕法國提升參與印太安全事務的力道，法國海軍上月底派遣「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航空母艦打擊群前往印太執行長期任務，這是法國航艦相隔五十七年再次航行於印太地區。正在日本訪問的法國海軍太平洋區司令潘蓋特（Guillaume Pinget）十七日指出，在戴高樂號航艦打擊群航行於印太期間，部分艦艇預定明年二到三月間停靠日本沖繩。

    明年2月部分艦艇赴日停靠

    潘蓋特在日本記者俱樂部召開記者會，宣布戴高樂號航艦打擊群的部分艦艇，將於明年二到三月停靠沖繩，他也期待此行能夠「拓展新的可能性」。

    戴高樂號航艦打擊群已於十一月二十八日從南法的基地出港，朝著印太地區前進，途中將穿越地中海和紅海，預定在印度洋與印度等國舉行兩場聯合演習，再於太平洋參加與日本、美國、加拿大和澳洲等國的聯合演習。

    法國海軍上次向太平洋派遣航艦，是一九六八年使用傳統動力的「克里蒙梭號」（Clemenceau），戴高樂號則是核動力航艦。戴高樂號打擊群由核動力潛艦、護衛艦、補給艦和飆風戰機等組成，這次的派遣任務也被命名為「克里蒙梭25」。

    潘蓋特說，「克里蒙梭25」主要目的有四，第一是強化紅海和阿拉伯灣的海上安全，維護國際貿易的生命線；第二是與印太地區的夥伴和盟國發展聯合訓練；第三是促進自由開放、遵守穩定國際法的印太地區；第四則是做為在印太地區擁有領土的主權國家，為保護法國人和法國利益做出貢獻。

    由於中國積極擴張海上霸權，歐洲國家近年升高對印太安全事務的參與，並加強與日本的防務合作。二○二一年九月，英國海軍航艦「伊莉莎白女王號」停靠美國海軍橫須賀基地；今年八月，義大利海軍航艦「卡富爾號」停靠海上自衛隊橫須賀基地。德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」也於二○二一年十一月停靠東京。

    由於戴高樂號為核動力航艦，停靠手續複雜，航艦本身明年應該不會停靠日本，打擊群的部分艦艇則將前往沖繩停靠。

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