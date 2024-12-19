中國女間諜反告英軍情五處 敗訴

在英國開設律師事務所的中國女子李貞駒（Christine Ching Kui Lee），被英國政府指為中國間諜。（取自網路）

2024/12/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕在英國開設律師事務所的中國女子李貞駒（Christine Ching Kui Lee），因遭英國政府指為中國間諜，反告英國對內情報機關「國家安全局」（MI5，軍情五處）侵犯人權，英國調查權法庭（Investigatory Powers Tribunal）十七日判決敗訴。

負責審理情報安全機關相關訴訟的調查權法庭三名法官，一致駁回李貞駒與其子提出的訴訟。法官認為，MI5發布干預警示（Interference Alert），為其保護議會民主職能的權限之一，且符合比例原則。法庭在公開審理中僅表示，MI5對李貞駒的國安擔心有「合理根據」，但對其所依據的理由予以保密。

請繼續往下閱讀...

MI5二○二二年發出前述警示，由國會下議院議長向議員傳達。警示函指稱，李貞駒可能為中國共產黨在英國從事政治干預活動，以及代表在香港和中國的外國公民，向現任和有意參選的國會議員提供捐款。

中國僑辦顧問

捐款逾50萬英鎊給工黨議員

香港出生的李貞駒，在英國開設律師事務所，為中國移民提供諮詢服務，並擔任中國駐英國大使館、中國國務院僑務辦公室法律顧問，後者於二○一八年由中共中央統戰部合併，對外仍以該單位名義，推動海外統戰工作。李貞駒遊走英國政壇，曾協助成立國會「跨黨派國會中國事務小組」，由工黨議員賈迪納（Barry Gardiner）擔任主席，並向賈迪納辦公室捐款五十多萬英鎊，她的兒子則獲聘在賈迪納辦公室工作五年。她在二○○六年成立的「英國華人參政計畫」，扮演該小組秘書處的角色。

李貞駒否認MI5對她的指控，反指該局非法且無端指控，將她貼上危害國家風險的標籤，是「獵巫」、侵犯人權。她的律師就調查權法庭做出的裁決發表聲明，表示當事人極為失望，「正在考慮可用的選項」。聲明說，「儘管調查權法庭法官並未裁定，針對李貞駒的間諜行為指控是否為真，但我們重申，李貞駒並未從事這類活動。」

賈迪納十七日指出，在MI5發出警告後，已停止與李貞駒的一切聯繫；至於她對其辦公室的捐款，「根據MI5說法，來源並無不法」。

北京涉對英從事不當影響力活動 一週內第二起

這是不到一週內，英國傳出第二起中國對英國進行不當影響力活動的案例。英國移民法庭日前才就國王查爾斯三世大弟安德魯王子的中國親信、商業顧問楊騰波（Yang Tengbo）被指疑似為中共統戰部特務，維持原判，即維持MI5去年以國安為由禁止其入境的命令。李貞駒和楊騰波均未因疑似間諜指控遭到刑事起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法