中國傾銷 宏都拉斯貿易逆差飆高

宏都拉斯去年三月和台灣斷交，改與中國建交，未料反讓宏國對中貿易逆差飆高，經濟更加惡化。宏都拉斯總統卡蕬楚（右）2023年6月訪問中國，與中國國家主席習近平（左）會晤。（法新社檔案照）

2024/12/19 05:30

宏國指控北京拖延FTA談判 反而年銷逾20億美元中國貨

〔國際新聞中心／綜合報導〕宏都拉斯去年三月和台灣斷交，改與中國建交，原本期待與中國簽署自由貿易協定（FTA）將有利於經濟發展，但中國一再拖延相關進程，令宏國官員極為不滿，公開批評中國向宏國傾銷，讓宏中兩國貿易處於極度失衡狀態，要求中國正視和宏國的FTA談判進展。

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綜合中央社和「中美洲360」（CentroAmerica360）等媒體報導，宏國經濟發展部部長賽拉托（Fredy Cerrato）公開發表聲明，要求中國正視和宏國的FTA談判進程。賽拉托表示，宏國和中國談判的主要目標，就是希望確保包括菸草、咖啡、龍蝦、海參和水母等重要產品，能夠進入中國市場，而不會面臨關稅壁壘。

宏國對中貿易逆差年增幅11％

賽拉托指出，宏國的出口不會影響中國的財富和經濟發展，但中國在沒有簽署FTA的情況下，每年已向宏國出口價值超過廿億美元（約六五○億台幣）的商品。他強調，兩國貿易地位極不平等，對宏國造成非常不利的影響。

賽拉托此前便針對宏中自貿協定卡關頻頻開砲，他認為中國提出的條件極不公平。據宏國央行統計，今年前三季，宏國只向中國出口價值約三二○○萬美元（約十．三億台幣）的商品，主要是咖啡，中國則向宏國大量輸出機車、水泥、空調設備及變壓器等，導致宏國對中貿易逆差擴大至約十八．六七一億美元（約六○六億台幣），高於去年同期的十六．七四四億美元（約五四三億台幣），增幅達十一％。

宏都拉斯希望藉由簽署FTA，向中國出口龍蝦、咖啡、可可、瓜類、火龍果、糖等廿多種農漁產品，但中國開出包括農產品、電子產品、機械設備和化工類產品等一連串清單；此外，更要求在基礎建設、能源和礦產等領域的投資，以及包括金融、通信、旅遊和教育等「服務貿易」的市場開放。

宏國前副總統：中國企圖「殖民宏都拉斯」

宏國前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）曾指出，宏國與台灣斷交後，光是養蝦產業就損失八千個直接工作，以及五萬個間接就業機會；而中國承諾和宏國簽訂自貿協定，只是想要「殖民」和「剝削」宏國人民。

與台灣斷交吃大虧 白蝦出口產值銳減14.6億

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）去年宣布與台灣斷交後，台宏自貿協定廢除，對宏國出口造成重大衝擊。宏都拉斯「前鋒日報」（El Heraldo）引述全國養殖漁業協會（Andah）主席哈維耶報導，宏國今年養殖白蝦出口量將創下該國水產業史上最大跌幅，外匯收入恐銳減四五○○萬美元（約十四．六億台幣），主因即在於與台灣斷交後失去關稅優惠，如今進入台灣市場將被課徵廿％關稅。

宏國產業界認為，與中國簽署自貿協定只能圖利少數特定人士，給予中國擴大傾銷的機會，宏國中小企業恐將爆發倒閉潮，造成更多失業問題。

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